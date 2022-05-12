Lần đầu tiên xuất hiện dòng son cao cấp giữ màu lên tới 8h, dưỡng môi vượt trội suốt 12h

Trên thị trường để tìm được dòng son lâu trôi đến 8h hoặc 1 dòng son có khả năng dưỡng ẩm sâu lên đến 12h không phải hiếm. Nhưng dòng son sở hữu cả 2 yếu tố thì không nhiều. Và JOKO LIPSTICK là 1 trong số ít những dòng son cao cấp Châu u làm được điều này.

Joko Moisturizing Lipstick là dòng son cao cấp của Châu Âu, sản xuất tại Ba Lan với nhiều ưu điểm vượt trội. Thiết kế bao bì đen tuyền sang trọng, đẳng cấp, son còn được chau chuốt đến từng chi tiết nhỏ với logo chạm khắc tinh tế trên thân và ruột son. Đầu son vát chéo giúp dễ dàng tô son lên các góc môi mà không sợ lem son. Đầu nắp nam châm giúp chị em có thể thỏa sức để son trong túi xách mà không sợ son bị gãy đầu hay trầy xước. Với công nghệ sản xuất vi sắc tố tiên tiến, hiện đại nhất hiện nay giúp cho các hạt vi sắc tố bám chặt trên môi, tăng độ phủ của sản phẩm khi lên môi giúp che phủ toàn bộ các khuyết điểm trên môi như thâm môi, hay khô môi và giữ màu lâu trôi suốt nhiều giờ. Đây chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời cho các cô nàng Châu Á da vàng, với làn môi nhiều khuyết điểm.

Joko Lipstick là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP. Có thể bạn chưa biết tiêu chuẩn chất lượng vàng GMP trước nay luôn là tiêu chuẩn mà nhiều thương hiệu hướng tới. Vì để đạt được tiêu chuẩn này sản phẩm phải được kiểm soát 1 cách chặt chẽ các yếu tố chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong suốt quá trình gia công, chế biến. Vì vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm khi sử dụng. Theo như hãng tuyên bố thì đây là sản phẩm dành riêng cho những chị em đang gặp tình trạng môi khô, môi thâm và nhiều khuyết điểm trên môi. Bởi lẽ son Joko không chứa chì, có 100% thành phần tự nhiên gồm (dầu thầu dầu, sáp ong, sáp cây Euphorbia, dầu đậu nành, dầu hạt vừng, dầu hạt hướng dương, dầu hạt hoa hồng, Collagen, Omega-6... các chất chống oxy hóa (Vitamin E, Vitamin A, Vitamin C) và tinh chất chống nắng vượt trội chính vì vậy son có thể giữ trên môi mềm mịn suốt nhiều giờ liền mà không gây khô môi hay bong tróc môi. Các thành phần chính trong son như Omega-6, Vitamin E, Collagen, mật ong còn giúp tái tạo, làm hồng môi và giữ môi mềm mướt.

Rất nhiều khách hàng của Joko không chỉ trong nước mà ở các nước Châu Âu đều khẳng Joko là thương hiệu son cao cấp phù hợp với túi tiền của người dùng mà vẫn đạt được tiêu chuẩn chất lượng vượt ngoài sự kỳ vọng. Một cây son hội tụ đủ các yếu tố không chỉ dưỡng môi mềm mịn, chuẩn màu mà quan trọng còn giữ màu lên tới 8h, dù có hoạt động ăn uống son cũng chỉ lem trôi 1 chút không đáng kể. Ngay cả khi lau đi son vẫn để lại một lớp son phớt hồng trên môi vô cùng tự nhiên. Dòng son Joko Lipstick hiện nay đã được nhập khẩu chính hãng 100% và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Do vậy chị em có thể yên tâm mua hàng và sử dụng mà không sợ mua phải hàng giả, hàng nhái. Chi tiết xem tại website: Jokomakeup.vn hoặc truy cập Fanpage: Joko Make Up Vietnam để được nhân viên tư vấn chọn màu phù hợp với các nàng nhé!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-tien-xuat-hien-dong-son-cao-cap-giu-mau-len-toi-8h-duong-moi-vuot-troi-suot-12h-468255.html