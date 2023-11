Top loại thực phẩm được mệnh danh là 'thanh xuân dược' giúp giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ

2. Kiwi

Kiwi chứa nhiều vitamin C, có tác dụng giảm viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ăn thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như quả kiwi, có làn da tươi trẻ và ít nếp nhăn, tốc độ lão hóa cũng chậm hơn.

3. Đậu phụ

Để cải thiện làn da chảy xệ do mệt mỏi và thiếu ngủ gây ra, bạn nên ăn các loại thực phẩm có chứa đậu, chẳng hạn như đậu phụ. Theo nghiên cứu, những phụ nữ tiêu thụ 40 mg aglycone từ đậu nành cho thấy nếp nhăn giảm đi rõ rệt và làn da căng mướt trở lại trong vòng 12 tuần.

4. Rau bina

Vitamin C trong rau bina giúp tạo ra collagen. Collagen giúp ngăn ngừa da khô và loại bỏ nếp nhăn. Vitamin C lại là một chất chống oxy hóa và nó còn giúp chống lại các gốc tự do có thể làm suy yếu tác dụng của collagen. Các loại rau ăn lá như rau bina, cải xoăn rất giàu chất dinh dưỡng cần thiết giúp giữ nước cho da và cải thiện làn da.

5. Cá hồi

Các loại cá có dầu như cá hồi và cá mòi rất giàu axit béo omega-3. Thành phần này có khả năng kháng viêm, giảm khô da, giúp da mịn màng hơn và tăng cường độ ẩm cho da.

Chất carotenoid astaxanthin trong cá hồi đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện độ đàn hồi của da. Không chỉ những loại cá này mà quả óc chó cũng chứa rất nhiều axit béo omega -3 giúp cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ.

Theo Kormedi.com