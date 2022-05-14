Top loại thực phẩm được mệnh danh là 'thanh xuân dược' giúp giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ

Làm đẹp 14/05/2022 10:04

Khi cơ thể mệt mỏi, các nếp nhăn quanh mắt hiện rõ, da có xu hướng xỉn màu. Đặc biệt khi bạn có tuổi hoặc thiếu ngủ lâu này, đôi mắt sẽ sưng húp và da chảy xệ. Mách bạn 5 loại thực phẩm quen thuộc vô cùng hiệu quả giúp bạn cải thiện tình trạng này và giữ cho làn da luôn tươi trẻ.

1. Trà xanh

Top loại thực phẩm được mệnh danh là 'thanh xuân dược' giúp giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ - Ảnh 1

Trà xanh là suối nguồn thanh xuân của làn da. Theo một nghiên cứu, polyphenol có trong trà xanh có tác dụng kích hoạt lại các tế bào da chết cải thiện làn da.

Một nghiên cứu khác cho thấy những người uống thực phẩm giàu polyphenol như trà xanh trong 12 tuần có làn da mịn màng, đàn hồi và căng mọng hơn

2. Kiwi

Kiwi chứa nhiều vitamin C, có tác dụng giảm viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng  phụ nữ ăn thực phẩm giàu vitamin C, chẳng hạn như quả kiwi, có làn da tươi trẻ và ít nếp nhăn, tốc độ lão hóa cũng chậm hơn. 

3. Đậu phụ

Top loại thực phẩm được mệnh danh là 'thanh xuân dược' giúp giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ - Ảnh 2

Để cải thiện làn da chảy xệ do mệt mỏi và thiếu ngủ gây ra, bạn nên ăn các loại thực phẩm có chứa đậu, chẳng hạn như đậu phụ. Theo nghiên cứu, những phụ nữ tiêu thụ 40 mg aglycone từ đậu nành cho thấy nếp nhăn giảm đi rõ rệt và làn da căng mướt trở lại trong vòng 12 tuần.

4. Rau bina

Vitamin C trong rau bina giúp tạo ra collagen. Collagen giúp ngăn ngừa da khô và loại bỏ nếp nhăn. Vitamin C lại là một chất chống oxy hóa và nó còn giúp chống lại các gốc tự do có thể làm suy yếu tác dụng của collagenCác loại rau ăn lá như rau bina, cải xoăn rất giàu chất dinh dưỡng cần thiết giúp giữ nước cho da và cải thiện làn da.

5. Cá hồi

Top loại thực phẩm được mệnh danh là 'thanh xuân dược' giúp giảm nếp nhăn và giữ cho làn da luôn tươi trẻ - Ảnh 3

Các loại cá có dầu như cá hồi và cá mòi rất giàu axit béo omega-3. Thành phần này có khả năng kháng viêm, giảm khô da, giúp da mịn màng hơn và tăng cường độ ẩm cho da.

Chất carotenoid astaxanthin trong cá hồi đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện độ đàn hồi của da. Không chỉ những loại cá này mà quả óc chó cũng chứa rất nhiều axit béo omega -3 giúp cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ.

Theo Kormedi.com

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