Tạm biệt hàm răng ố vàng , áp dụng những mẹo sau để có được hàm răng trắng sáng, chắc khỏe chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản tại nhà

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến răng của bạn bị ố vàng, mà nguyên nhân phổ biến là lớp ngà răng bên dưới lớp men răng. Có thể là màu vàng răng tự nhiên do di truyền từ thế hệ trước hoặc do nhiều nguyên nhân khác nhau như:

Răng tự nhiên bị vàng theo tuổi tác và men răng bị mòn đi

Hút thuốc lá và các sản phẩm nicotine

Thực phẩm như cà chua, gia vị cà ri và hoa quả có màu

Đồ uống như cà phê, trà, rượu vang đỏ và soda, thuốc bắc

Chấn thương cấp tính cho răng có thể làm nứt men răng, làm lộ ngà răng màu vàng

Nghiến răng (bruxism) có thể làm mòn men răng

Răng có thể có màu vàng vì nhiều lý do khác nhau, có một số nguyên nhân chúng ta còn chưa xác định chắc chắn được.

Để làm trắng răng tại nhà, bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây.

Cách làm trắng răng bị vàng bằng chanh

Chanh chứa axit citric và vitamin C có tác dụng làm sạch răng, tẩy các mảng ố vàng trên răng. Ngoài ra, chanh còn giúp hơi thơ thơm tho hơn. Có nhiều cách sử dụng chanh để làm trắng răng, bạn có thể tham khảo:

- Dùng nước cốt chanh tươi: Vắt nước cốt của 1/2 quả chanh vào ly nước ấm và khuấy đều. Dùng nước này để súc miệng sẽ giúp loại bỏ mảng bám ố vàng trên răng.

Ảnh minh họa: Internet

- Dùng chanh và muối: Vắt nước cốt 1 quả chanh và trộn với một nhúm muối nhỏ. Dùng bàn chải đánh răng nhúng vào hỗn hợp này và đánh răng như bình thường. Vì chanh có chứa axit nên chỉ áp dụng 2 lần/tuần vào buổi tối để tránh làm mòn men răng.

- Cách làm trắng răng bị ố vàng bằng chanh và baking soda: Trộn baking soda với nước cốt chanh, nước lọc theo tỷ lệ 1:1:1 để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Dùng hỗn hợp này thay cho kem đánh răng, dùng 2 lần/tuần để thấy hiệu quả.

Lưu ý, vì chanh có chứa axit nên có thể ăn mòn men răng nếu sử dụng quá nhiều. Vì vậy, bạn chỉ nên dùng chanh khoảng 2 lần/tuần và sau khi dùng nên súc miệng thật sạch với nước lọc.

Cách làm trắng răng bị vàng bằng cà chua

Ảnh minh họa: Internet

Cà chua chứa các chất có tác dụng làm sạch và làm sáng răng. Tuy nhiên, đây là nguyên liệu tự nhiên nên bạn phải kiên trì một thời gian dài để thấy kết quả.

Hãy lấy một quả cà chua chín đỏ, thái thành lát mỏng. Chà miếng cà chua lên mặt trong và ngoài của răng. Thực hiện trong 5 phút rồi súc miệng với nước sạch. Một tuần có thể làm 2-3 lần.

Cách làm trắng răng bằng mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Trong mật ong có chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin A, C, E và nhiều khoáng chất như magie, kẽm, canxi, sắt…đều có lợi giúp ngăn chặn mảng bám cao răng và làm trắng răng hiệu quả.

Cách thực hiện: Bạn làm ướt bàn chải sau đó nhỏ 2-3 giọt mật ong lên bàn chải sau đó chải răng nhẹ nhàng trong khoảng 2-3 phút để mật ong có thể dàn đều lên răng. Sau đó súc miệng lại với nước sạch và thực hiện đánh răng như bình thường. Duy trì 2 lần/ngày bạn sẽ thấy hàm răng thay đổi tích cực.

Cách làm trắng răng bị vàng bằng muối

Ảnh minh họa: Internet

Muối có tác dụng khử khuẩn, loại bỏ mảng bám trên răng. Bạn có thể dùng muối hạt như kem đánh răng hoặc trộn muối với kem đánh răng để làm sạch răng. Ngoài ra, súc miệng bằng nước muối cũng giúp loại bỏ vi khuẩn, tránh được tình trạng hôi miệng, viêm nướu răng.

Cách làm trắng răng bằng giấm táo

Ảnh minh họa: Internet

Trộn 2 thìa cà phê giấm táo với 175ml nước lọc. Dùng hỗn hợp này để súc miệng hàng ngày giúp răng trắng sáng hiệu quả.

Cách làm trắng răng bằng dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Dùng 1-2 thìa cà phê dầu dừa, ngậm trong miệng khoảng 10 phút rồi nhổ ra và đánh răng như bình thường. Sử dụng dầu dừa 2 lần/ngày sẽ giúp ngăn ngừa mảng bám và làm răng trắng sáng hơn.

Cách làm trắng răng bằng dâu tây

Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây có chứa một loại Enzyme gọi là Axit Malic và Vitamin C có tác dụng loại bỏ vết ố vàng trên răng và làm trắng răng đã được khoa học kiểm chứng thông qua nghiên cứu cụ thể.

Cách thực hiện: Bạn lấy dâu tây nghiền nhuyễn trộn đều với kem đánh răng rồi chà lên bề mặt răng 1 tuần 3-4 lần sau đó súc miệng lại với nước sạch. Thực hiện đều đặn sẽ làm răng trắng sáng mà giữ được hơi thở thơm tho.

Cách làm trắng răng bằng vỏ chuối

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng mặt trong của vỏ chuối chà lên răng khoảng 5 phút rồi đánh răng như bình thường. Cách này sẽ giúp làm sạch các mảng ố vàng trên răng hiệu quả.

Cách làm trắng răng bằng than hoạt tính

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bột than hoạt tính nguyên chất hoặc trộn bột than hoạt tính với kem đánh răng và sử dụng để đánh răng như bình thường có thể giúp răng trắng sáng, loại bỏ các vết ố vàng, mảng bám trên răng.

Cách làm trắng răng bằng quả cau

Ảnh minh họa: Internet

Trong quả cau chứa hàm lượng các chất Axit Galic, Tannin, Lignin, tinh dầu… giúp làm trắng răng, loại bỏ vi khuẩn hiệu quả cũng như những vết ố vàng, xỉn màu lâu ngày.

Cách thực hiện: Bạn lấy trái cau tươi bổ thành những miếng nhỏ sau đó sử dụng mặt trong chà sát lên răng trong khoảng 3-5 phút rồi vệ sinh lại với kem đánh răng. Thực hiện đều đặn hàng tuần để hàm răng thêm trắng sáng.

Cách làm trắng răng bị ố vàng bằng oxy già

Ảnh minh họa: Internet

Oxy già là dạng hydrogen peroxide hóa lỏng có tác dụng thấm sâu và làm tan rã các mảng bám trên răng từ đó mang lại hiệu quả làm sáng răng.

Bạn hãy lấy 50ml oxy già pha loãng với 100ml rồi dùng hỗn hợp này để súc miệng trong 2 phút.

Thực hiện cách này 2 lần/tuần để thấy hiệu quả.

Lưu ý, không được lưu oxy già trên răng quá lâu vì nó có thể làm ảnh hưởng đến men răng.