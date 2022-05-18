10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian

Thời trang 18/05/2022 17:43

Gia đình Kardashian-Jenners đã thành thạo nghệ thuật thời trang cho 'mẹ và con'

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 1
Gia đình Kardashia thích việc mặc đồ đôi với những đứa con của họ.

Trong khi những người nổi tiếng theo phong cách 'kẻ sọc' dường như không thể cưỡng lại mặc đồ đôi với con của ho, nhưng ngày nay, trang phục đôi đang được đề cập nhiều hơn bao giờ hết; thay vì phối trong những chiếc váy của Laura Ashley hoặc Lilly Pulitzer, các ngôi sao và những đứa trẻ của họ có nhiều khả năng chọn Balenciaga và những chiếc túi Louis Vuitton nhỏ xíu.

Để tôn vinh Ngày của Mẹ vào ngày 8 tháng 5, chúng tôi đã tổng hợp lại một số khoảnh khắc kết hợp đồ đôi giữa 'mẹ và con' đáng nhớ nhất từ thành viên của nhà Kardashian, từ việc Kylie và Stormi mặc đồ đôi trong chiếc váy đỏ cho đến phối đồ Dior của Khloé và True.

Quý cô mặc váy đỏ

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 2
Kylie Jenner và con gái Stormi trong chiếc vay đỏ

Kylie Jenner mặc một chiếc váy và giày cao gót màu đỏ nhạt của Bottega Veneta để sánh đôi cùng con gái Stormi trong dịp Giáng sinh năm 2020. Trong khi Kylie đung đưa đôi giày cao gót Jimmy Choo đỏ rực lấp lánh, con gái cô vẫn thoải mái diện đôi giày thể thao màu trắng đơn giản.

Cặp đôi Trench Coat

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 3
Kylie Jenner và con gái Stormi trong trang phục Trench Coat

Cùng năm đó, bộ đôi này đã kết hợp với nhau trong áo Trench Coat màu đất nung gần giống hệt nhau để chụp ảnh selfie qua gương. Stormi thậm chí còn sao chép cái bĩu môi nổi tiếng của mẹ mình cho bức ảnh.

Bữa tiệc Pyjama

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 4
Kylie Jenner và con gái trong bộ đồ ngủ

Những bộ đồ ngủ không phải lúc nào cũng có thể trở thành ý tưởng của nhà thiết kế. Kylie và Stormi giữ phong cách bình thường khi trang trí chiếc bánh nướng nhỏ trong bộ đồ ngủ Grinch sọc xanh lá cây trong mùa lễ năm 2020.

Bộ đôi Dior

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 5
Khloé Kardashian và con gái True

 Không ai yêu thích em bé Dior hoàn toàn như con gái của Khloé Kardashian, True. Vào năm 2021, Khloé đã chia sẻ những bức ảnh chụp ngọt ngào về cặp đôi này trang phục giống nhau một cách nổi bật từ nhãn hiệu, với người đồng sáng lập Good American trong chiếc áo dài tay và quần dài in logo và cô bé nhỏ nhắn của cô ấy trong chiếc áo crop top và váy ngắn họa tiết chữ nổi của Dior.

Cặp 'Chuông bạc'

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 6
Khloé và True lại sánh đôi trong bộ váy lấp lánh ánh bạc cho lễ Giáng sinh

 Khloé và True lại sánh đôi trong bộ váy lấp lánh ánh bạc cho lễ Giáng sinh của gia đình vào năm 2021. Mẹ diện một tác phẩm Celia Kritharioti phủ pha lê Swarovski, trong khi con gái bà mặc đồ Dolce & Gabbana đính kết.

Khui 'Sâm panh'

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 7
Gia đình Karadashian tại thảm đỏ của Hulu's "Th Kardashian"

Trong buổi ra mắt thảm đỏ của Hulu's "The Kardashians" vào năm 2022, Khloé và True đã kết đôi trong bộ váy lụa màu sâm panh của Valdrin Sahiti. (Thật không may, những người còn lại trong gia đình đã bỏ lỡ sự kết hợp trang phục này.)

Biểu trưng Rosy

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 8
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 4 của True

Hai người sánh đôi cùng nhau ở Dior trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 4 của True vào năm 2022. Trong khi cô bé trông như một nàng công chúa trong chiếc váy màu hồng nhạt có viền lông vũ, mẹ của cô bé mặc quần jean in họa tiết chữ lồng và áo corset phù hợp cùng tông màu pastel.

Bộ váy Disco

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 9
Kim Kardashian và con gái North West đến tham dự buổi trình diễn của Kanye West

Năm 2016, Kim Kardashian và con gái North West đến tham dự buổi trình diễn của Kanye West tại Madison Square Garden với cặp váy màu trắng bạc với số lượng bạc gần giống hệt nhau của Vetements.

Đệ nhất Phu nhân

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 10
Kim kardashian và con gái trong trang phục màu xanh da trời

 Nhiều năm trước khi cô ấy mặc váy của Marilyn Monroe đến Met Gala, Kim đã diện Jackie O màu xanh da trời cho buổi chụp hình trên tạp chí Interview năm 2017. North tham gia vào cuộc vui, tạo dáng trong bộ trang phục xứng đáng với Nhà Trắng của riêng cô cho nhiếp ảnh gia Steven Klein.

Ngày nay, ít có khả năng thấy cặp đôi mặc đồ đôi nữa; người sáng lập Skims tiết lộ vào năm 2022 rằng North thường "phàn nàn" về các lựa chọn phong cách của cô ấy.

'Cây Chanh'

10 bộ trang phục đẹp nhất: Không một ai có phong cách đồ đôi 'mẹ và con' như gia đình Kardashian - Ảnh 11
Kris Jenner và Penelope Disick

 Các bà ngoại cũng có thể tham gia vào cuộc vui đồ đôi này! “Đây là những gì sẽ xảy ra khi tôi rời thị trấn,” Kourtney Kardashian chú thích bức ảnh chụp năm 2016 này của con gái cô, Penelope và mẹ cô, Kris Jenner, trong những bộ trang phục in họa tiết quả chanh của Dolce & Gabbana.

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Từ khóa:   Gia đình Kardashian Thời trang mẹ và con đồ đôi

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