Đây là dó do Lisa (BLACKPINK) dẫn đầu xu hướng thời trang: Cân được iteam "khó nhằn" khi kết hợp vest cùng với quần short

Trang phục này làm nổi bật thân hình chữ S quyến rũ của Lisa với phần trước và sau có độ phồng nhẹ, tôn lên đôi chân dài quyến rũ, đúng chuẩn một cô gái trẻ đẹp bất khả chiến bại. Thiết kế chiết eo giúp tôn lên vòng eo con kiến, điểm xuyến thêm chiếc nơ đen phá cách. Với đôi tất đen và giày cao gót mũi nhọn màu đỏ sẫm, tổng thể vừa cá tính vừa quyến rũ, tôn lên khí chất đặc trưng của người phụ nữ.

Mỗi cô gái nên có một hoặc hai chiếc váy màu đỏ trong tủ đồ của mình và váy lụa cũng là một lựa chọn không tồi. Một chút đỏ đậm kết hợp với kết cấu nhẹ của lụa, khiến người mặc như một đóa hồng đỏ tươi vừa quyến rũ vừa mỏng manh. Thiết kế lệch vai kết hợp với cách xếp ly nhẹ như làm tăng thêm vẻ sành điệu, thanh lịch. Đồng thời phần eo cũng được thiết kế ôm sát nên rất cân đối với tỉ lệ người.

Thiết kế của bộ đồ giả hai mảnh ghép nối, phần trên tương tự như phần áo ống hình chữ A ngược nên có thể phô bày rõ ràng chiếc cổ thiên nga, xương quai xanh tao nhã và bờ vai tròn trịa của cô gái. Thiết kế phần thân dưới của váy, chất liệu vải rất độc đáo, xếp nếp cũng rất tốt, bên phải cũng được thiết kế với những đường xẻ, vô tình thể hiện chút sexy của phái đẹp, thật khác biệt và quyến rũ.

Thiết kế độc đáo, có một chút hoang sơ, nhưng lại toát lên sự quyến rũ và đẳng cấp của một ngôi sao ca nhạc hàng đầu. Chất liệu vải đặc biệt, thiết kế đơn giản nhưng độc đáo, vừa vặn với mọi cơ thể. Phối với chiếc túi Túi 30 Montaigne cỡ micro của thương hiệu thời trang Dior, khiến tổng thể trông vừa quyến rũ vừa trẻ trung.

Khác với những chiếc váy dài thướt tha, kiểu váy này lại có phần cổ điển hơn. Thiết kế trang phục tuy kín đáo nhưng lại có thể tôn lên đôi chân dài quyến rũ cùng với vóc dáng cao gầy lại vừa có nét gợi cảm. Váy được thiết kế dài tay, bản rộng phù hợp với mọi vóc dáng bạn gái.

Vest + quần short

Lisa dẫn đầu xu hướng thời trang khi kết hợp vest cùng với quần short

Áo vest cộc tay và quần short đều là kiểu slim-fit nên rất tôn dáng, giúp thân hình người mặc trông gọn hơn. Áo vest có khóa kéo, kiểu dáng đơn giản nhưng lại khí chất, thiết kế thắt lưng ở giữa tôn lên vòng eo thon thả, đôi giày Martin càng làm nổi bật gu thời trang sành điệu của những cô nàng sành điệu.

Suit + quần harem

Sự kết hợp này không chỉ phá bỏ khuôn khổ của những bộ vest vốn chỉ mặc vào những dịp đặc biệt quang trọng mà còn làm tăng tính thư thái của quần harem. Đồng thời tôn thêm sự tự do, dễ gần nhưng vẫn trang trọng. Bộ vest dáng ngắn, phối cùng áo sơ mi cổ tròn màu nhạt bên trong trông rất thanh lịch và thời trang. Quần harem có thiết kế dạng harem ở bên ngoài đùi và phần đệm vai ở vai của bộ đồ.