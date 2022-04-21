Lisa (BLACKPINK) ‘táo bạo’ trong thời trang xuyên thấu cùng bờ vai trần ‘cực phẩm’ trên bìa tạp chí ELLE số tháng 5

Với vai trò là Đại sứ toàn cầu của Celine, chính vì thế, lần trở lại này của Lisa được nhà mốt "bao thầu". Được biết, số phát hành lần này của Elle gồm 4 phiên bản bìa.

Trong những bức ảnh được công bố, Em út BLACKPINK gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê cùng cách tạo dáng cực chuyên nghiệp, không hề thua kém một người mẫu nào. Phần trang điểm chủ yếu nhấn trọng tâm ở đôi mắt, tạo cảm giác sắc lạnh, quyền lực và xuất thần cho nữ idol gốc Thái. Những trang phục quyến rũ của Celine như chiếc áo xuyên thấu càng giúp tôn lên khí chất Lisa.

Cũng trong buổi phỏng vấn với Elle lần này, Lisa chia sẻ nhiều hơn về dự án solo trước đó của cô. Theo đó, nữ thần tượng tỏ ra vô cùng bất ngờ và phấn khích trước sự nổi tiếng và thành công của 2 ca khúc LALISA và MONEY. "Tôi không lường trước được kết quả như vậy. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình cần làm tốt nhất có thể và chấp nhận kết quả đạt được. Tôi không ngờ cả 2 ca khúc lại được yêu mến trong khoảng thời gian dài đến như vậy", Lisa chia sẻ.

Bên cạnh đó, phía Elle chia sẻ: “Việc làm việc với ai có ảnh hưởng khá lớn đến chúng tôi. Khi bạn làm việc với một người mà bạn biết rõ, bạn có thể thích ứng vào cảnh quay nhanh hơn. Đặc biệt là khi ở cùng với Hedi Slimane (nhiếp ảnh gia), chúng tôi có cảm giác như đang truyền tải rõ ràng bản sắc và sự quyến rũ của Celine theo một hướng. Cá nhân tôi cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách của Eddie ”.

Ngoài ra, phía Ellie cho biết thêm: “Hẹn gặp lại mọi người ở họa báo số tháng 5 sắp tới với chủ đề Lisa và thú cưng Love của cô ấy để có thể hiểu rõ hơn về một Lisa đầy phong thái trên sân khấu và một cô nàng hồn nhiên nhí nhảnh trong cuộc sống hàng ngày”.