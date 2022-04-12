Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Mới đây, Jennie đã đăng 6 bức ảnh trên Instagram của mình với chú thích "Đừng bàn luận về tôi và tóc mới của tôi."

Trong ảnh, Jennie diện quần jean và áo thun đen đến từ nhà CK mà cô nàng thường hợp tác, tạo những kiểu dáng vô cùng tự nhiên bên những bông hoa màu cam rực rỡ nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đúng với tính cách của cô nàng khi khoe vòng eo "con kiến". Jennie đã rất khéo léo và tinh tế khi diện set đồ đơn giản để làm nổi bật lên mái tóc màu cam mới mẻ của mình.

Ảnh : Instagram 'jennierubyjane'

Cư dân mạng đã phản ứng rất tích cực với diện mạo mới của Jennie như "Xinh quá", "BLACKPINK sắp trở lại", "Dễ thương quá đi" và "Mãi yêu Jennie".

Gần đây, netizen xôn xao đồn đoán BLACKPINK đang chuẩn bị trở lại. Dù chưa có thông tin rõ ràng từ công ty chủ quản (YG Entertainment) nhưng người hâm mộ vẫn tìm ra một số bằng chứng cho thấy việc BLACKPINK comeback là có khả năng xảy ra trong tương lai gần.

Tháng trước, “nàng thơ” Jennie đã tham dự một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành thời trang ở Pháp là Tuần lễ thời trang Paris - Paris Fashion Week 2022. Cô nàng đã cùng ekip tung những bức ảnh mãn nhãn người xem bên trời Tây.