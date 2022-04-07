"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

Taeyeon (SNSD) “đu trend” cách chụp hình mới đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Hàn Quốc.
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Vào tối 6/4 vừa qua, “Nàng đậu” Taeyeon (SNSD) đã đăng tải một vài bức ảnh selfie lên Instagram của mình. Trong ảnh, Taeyeon tạo dáng trước ống kính dưới ánh nắng. Trong số những bức ảnh selfie với vẻ đáng yêu nhí nhảnh của mình, có một bức ảnh Taeyeon đã chụp trong tư thế 'Gyaru Piece' - trend chụp giơ ngón tay hình chữ V hướng ra trước, đã thu hút sự chú ý từ nhiều người hâm mộ. Đây là kiểu chụp hình đang phổ biến gần đây, thường thấy ở các nhóm nhạc nữ.
Taeyeon (SNSD) đã thể hiện rất tự nhiên biểu cảm tươi tắn của mình cùng với “trend chữ V” trước ống kính, khoe gương mặt “búng ra sữa” đến mức khó tin rằng cô ấy đã bước sang tuổi 34.
Taeyeon (SNSD) đã tận dụng những chiếc kẹp xanh dễ thương để tạo kiểu tóc 50-50 và tạo những kiểu dáng độc đáo, năng động cùng với “trend chữ V” khiến người hâm mộ thích thú, phản ứng nồng nhiệt trước vẻ ngoài tỏa sáng của cô ấy. Cô nàng khoác lên mình chiếc áo phông trắng, quần dài và đeo tạp dề jeans trông rất giản dị và năng động.
Hiện tại, Taeyeon (SNSD) đang hoạt động trong các chương trình tạp kỹ như "Amazing Saturday" của đài tvN và "Queendom 2" của đài Mnet.
Ngày 14/2 vừa qua, nàng "Thủ lĩnh không tuổi" Taeyeon (SNSD) đã trở lại với full album thứ 3 mang tên INVU. Album bao gồm 13 ca khúc thể hiện 13 cung bậc cảm xúc trong tình yêu, trong đó INVU được chọn làm ca khúc chủ đề. “INVU” là một sáng tác thuộc thể loại Dance mang âm hưởng nhạc House. Bên cạnh đó là những âm synth cá tính cùng tiếng sao bay bổng vang lên ở phần điệp khúc. Lời bài hát thể hiện cảm xúc của người phụ nữ khi dù biết sẽ rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn mãnh liệt và hết lòng với tình yêu.