"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

Vào tối 6/4 vừa qua, “Nàng đậu” Taeyeon (SNSD) đã đăng tải một vài bức ảnh selfie lên Instagram của mình. Trong ảnh, Taeyeon tạo dáng trước ống kính dưới ánh nắng. Trong số những bức ảnh selfie với vẻ đáng yêu nhí nhảnh của mình, có một bức ảnh Taeyeon đã chụp trong tư thế 'Gyaru Piece' - trend chụp giơ ngón tay hình chữ V hướng ra trước, đã thu hút sự chú ý từ nhiều người hâm mộ. Đây là kiểu chụp hình đang phổ biến gần đây, thường thấy ở các nhóm nhạc nữ.

Ảnh : Instagram "taeyeon_ss"

Taeyeon (SNSD) đã thể hiện rất tự nhiên biểu cảm tươi tắn của mình cùng với “trend chữ V” trước ống kính, khoe gương mặt “búng ra sữa” đến mức khó tin rằng cô ấy đã bước sang tuổi 34.