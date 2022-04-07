"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

Sao quốc tế 07/04/2022 18:57

Taeyeon (SNSD) “đu trend” cách chụp hình mới đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Vào tối 6/4 vừa qua, “Nàng đậu” Taeyeon (SNSD) đã đăng tải một vài bức ảnh selfie lên Instagram của mình. Trong ảnh, Taeyeon tạo dáng trước ống kính dưới ánh nắng. Trong số những bức ảnh selfie với vẻ đáng yêu nhí nhảnh của mình, có một bức ảnh Taeyeon đã chụp trong tư thế 'Gyaru Piece' - trend chụp giơ ngón tay hình chữ V hướng ra trước, đã thu hút sự chú ý từ nhiều người hâm mộ. Đây là kiểu chụp hình đang phổ biến gần đây, thường thấy ở các nhóm nhạc nữ.

'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 1
Ảnh : Instagram "taeyeon_ss"

Taeyeon (SNSD) đã thể hiện rất tự nhiên biểu cảm tươi tắn của mình cùng với “trend chữ V” trước ống kính, khoe gương mặt “búng ra sữa” đến mức khó tin rằng cô ấy đã bước sang tuổi 34.

'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 2
Ảnh : Instagram "taeyeon_ss"

Taeyeon (SNSD) đã tận dụng những chiếc kẹp xanh dễ thương để tạo kiểu tóc 50-50 và tạo những kiểu dáng độc đáo, năng động cùng với “trend chữ V” khiến người hâm mộ thích thú, phản ứng nồng nhiệt trước vẻ ngoài tỏa sáng của cô ấy. Cô nàng khoác lên mình chiếc áo phông trắng, quần dài và đeo tạp dề jeans trông rất giản dị và năng động.

Hiện tại, Taeyeon (SNSD) đang hoạt động trong các chương trình tạp kỹ như "Amazing Saturday" của đài tvN và "Queendom 2" của đài Mnet.

'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 3
tvN "Amazing Saturday"
'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 4
Mnet "Queendom 2"

Ngày 14/2 vừa qua, nàng "Thủ lĩnh không tuổi" Taeyeon (SNSD) đã trở lại với full album thứ 3 mang tên INVU. Album bao gồm 13 ca khúc thể hiện 13 cung bậc cảm xúc trong tình yêu, trong đó INVU được chọn làm ca khúc chủ đề. “INVU” là một sáng tác thuộc thể loại Dance mang âm hưởng nhạc House. Bên cạnh đó là những âm synth cá tính cùng tiếng sao bay bổng vang lên ở phần điệp khúc. Lời bài hát thể hiện cảm xúc của người phụ nữ khi dù biết sẽ rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn mãnh liệt và hết lòng với tình yêu. 

'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 5
'Thủ lĩnh không tuổi' - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH - Ảnh 6
Từ khóa:   Taeyeon SNSD ảnh selfie Kbiz

TIN LIÊN QUAN

"Couple thánh ca ballad" - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào "cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ"

"Couple thánh ca ballad" - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào "cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ"

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu

Rosé (BlackPink) tiết lộ 6 tips sở hữu làn da trắng sứ

Rosé (BlackPink) tiết lộ 6 tips sở hữu làn da trắng sứ

Mỹ nữ "Ngọc trai đen" Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ'

Mỹ nữ "Ngọc trai đen" Yuri (SNSD) khoe vẻ đẹp quý phái trong bộ cánh đen quyền lực: Sức hút của idol gen 2 quả là 'không thể chối từ'

Jung Soo-jung (Krystal) - Khoe vẻ đẹp tràn đầy sức sống và đẳng cấp quý cô ở 29 tuổi trong trang phục sơ mi trắng đơn giản và đôi môi đỏ quyến rũ

Jung Soo-jung (Krystal) - Khoe vẻ đẹp tràn đầy sức sống và đẳng cấp quý cô ở 29 tuổi trong trang phục sơ mi trắng đơn giản và đôi môi đỏ quyến rũ

Chị cả - Em út Nayeon và Tzuyu (TWICE) khoe "tình bạn diệu kỳ" chưa từng mâu thuẫn với nhau trong suốt 8 năm hoạt động

Chị cả - Em út Nayeon và Tzuyu (TWICE) khoe "tình bạn diệu kỳ" chưa từng mâu thuẫn với nhau trong suốt 8 năm hoạt động

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?