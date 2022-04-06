"Couple thánh ca ballad" - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào "cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ"

Sao quốc tế 06/04/2022 22:57

“Chị em tình thâm" - 'Davichi đã thể hiện sự phối hợp ăn ý của họ tại buổi chụp hình.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 1
Ảnh : Goal Studio

Goal Studio (một thương hiệu về Sports Culture) đã lựa chọn bộ đôi mỹ nữ Davichi làm đại sứ cho chiến dịch 'TOGETHER, GREATER''.

Trong suốt quá trình chụp ảnh, cả hai đã thể hiện rất tốt thông điệp 'TOGETHER, GREATER' của Goal Studio mùa này, và hai cô gái cũng không ngần ngại khoe sự phối hợp ăn ý giữa cả hai không một chút thay đổi trong 15 năm qua.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 2
Ảnh : Goal Studio

Trong cuộc phỏng vấn, Hai thành viên của Davichi là Lee Hae-ri và Kang Min-kyung có chia sẻ: “Khi chúng tôi còn là thực tập sinh, việc chúng tôi được ra mắt đã bị trì hoãn trong vài năm, nên ngay cả tôi nghĩ là chắc chúng tôi không thể debut được.” Nhưng sau đó cả hai đã chấn an nhau rằng: “Không sao cả, chúng ta vẫn ở bên nhau.”

Họ cũng chia sẻ với nhau về “Niềm tự hào và cảm thấy biết ơn về cuộc sống mạnh mẽ” của họ.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 3
Ảnh : Goal Studio

Lee Hae-ri bày tỏ tầm quan trọng của Kang Min-kyung: “Tôi chỉ có thể cùng Kang Min-kyung đi du lịch cùng những người khác. Có một người để mình có thể tâm sự tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, kể cả công việc thì thật sự nằm mơ mới có được, nhưng Min-kyung đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm điều đó.”

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 4

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 5
Ảnh : Goal Studio

Sự phối hợp ăn ý, “tâm linh tương thông” thực sự giữa hai cô nàng đã được thể hiện thông qua buổi chụp hình. Từ phong cách Training Setup cho đến Windbreaker, Lee Hae-ri và Kang Min-kyung đã thể hiện một mood (bầu không khí) vô cùng thích hợp với danh xưng Fashionista bằng cách kết hợp hoàn hảo cả vẻ ngoài giản dị mang phong cách đường phố và trang phục năng động.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 6
Ảnh : Goal Studio

Các video và hình ảnh thể hiện “chemistry” của Davichi có thể được tìm thấy trên Official Online Store của Goal Studio và kênh YouTube.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 7

Davichi là nhóm nhạc nữ chính thức debut từ ngày 22 tháng 2 năm 2008 tại Hàn Quốc. Hai thành viên của nhóm là Lee Hae-rin và Kang Min-Kyung. Nhóm nhạc nữ hoạt động dưới chủ quản là công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Kbiz MMO Entertainment.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 8

Cặp đôi "tình em tình thâm" này đã mang đến cho nền âm nhạc Hàn Quốc những bản hit ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe, như phải kể đến bản hit một thời hoàng kim kết hợp với T-ARA là "We were in love" ra mắt vào năm 2011. Bản hit này rất thành công khi luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước thời bấy giờ.

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 9

Trong đêm nhạc hữu nghị Việt Hàn được tổ chức năm 2012, sự kết hợp ăn ý giữa Davichi và nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã tạo nên bản song ca Hoang Mang và mang lại nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng giới trẻ Việt. Với giọng ca trong trẻo, cao vút và rõ lời, cảm xúc mà Davichi truyền tải trong lời bài hát không thua kém gì so với chủ nhân của bản hit.

Ngoài ra, "Couple thánh ca ballad" còn là chủ những bản hit nhạc phim như This Love (OST "Hậu duệ mặt trời"), Forgetting You (OST "Người tình ánh trăng"), Sunset (OST "Hạ cánh nơi anh"),....

'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 10
This love - Davichi (OST "Hậu duệ mặt trời")
'Couple thánh ca ballad' - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào 'cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ' - Ảnh 11
Forgetting You - Davichi (OST "Người tình ánh trắng")
Từ khóa:   Davichi Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Kbiz

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