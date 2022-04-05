Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu

Sao quốc tế 05/04/2022 19:23

Jennie (BLACKPINK) khoe thân hình xinh như búp bê.

Chiều tối ngày 4/4, Jennie (BLACKPINK) đã đăng một vài bức ảnh cùng kèm dòng chữ "Monday" trên tài khoản mạng xã hội (SNS) của mình.

Trong các bức ảnh được đăng tải, Jennie với mái tóc thẳng dài và đeo một chiếc đầm màu đen trơn, tạo dáng mỉm cười rạng rỡ trước ống kính trên phông nền bức tường trắng trông giản dị nhưng không hề lỗi mốt.

Cô nàng cá tính này mặc một chiếc đầm nhung đen mini và đôi bốt cùng màu với chiếc đầm, tôn lên vẻ quyến rũ đan xen nét dễ thương nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một quý cô trưởng thành. Tỷ lệ thân hình trong bức ảnh giống búp bê cũng thu hút nhiều ánh nhìn và lời khen có cánh từ cộng đồng mạng.

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 1
Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 2
Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 3
Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 4
Ảnh : SNS

Thời gian gần đầy, “thánh nữ spoiler" - Jennie (BLACKPINK) đã nhắn gửi tới người hâm mộ về việc sắp comeback với nhóm: “Mình đang chuẩn bị cho màn comeback của BLACKPINK sắp tới”. Dù chưa có thông tin rõ ràng từ công ty chủ quản (YG Entertainment) nhưng người hâm mộ vẫn tìm ra một số bằng chứng cho thấy việc BLACKPINK comeback là có khả năng xảy ra trong năm nay.

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 5

Tháng trước, “nàng thơ” Jennie đã tham dự một trong những sự kiện lớn nhất trong ngành thời trang ở Pháp là Tuần lễ thời trang Paris - Paris Fashion Week 2022. Cô nàng đã cùng ekip tung những bức ảnh mãn nhãn người xem bên trời Tây.

Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 6
Diện trang phục đơn giản, Jennie vẫn khiến netizen phát sốt thì gương mặt xinh như búp bê, thân hình lại nóng bỏng chẳng kém cạnh siêu mẫu - Ảnh 7
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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) BLACKPINK Kbiz

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