Nàng "Hwang trách nhiệm" lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt

Sao quốc tế 01/04/2022 18:37

Nữ diễn viên Hwang Jung-eum đã có thể uống rượu thoải mái sau hai tuần sinh đứa con thứ hai.

Nàng 'Hwang trách nhiệm' lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 1
Ảnh : Instagram 'jungeum84'

Tối ngày 29/3, nàng “Hwang Trách nhiệm” vui tính và xinh đẹp trong bộ sitcom nổi tiếng một thời của Hàn Quốc của đài MBC “Gia đình là số 1 - Phần 2” - nữ diễn viên Hwang Jung-eum đã đăng một vài bức ảnh chụp cô ấy ăn tối trên Instagram Story của mình.

Trong bức ảnh, Hwang Jung-eum đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi toát lên bầu không khí thân mật với một người đàn ông giấu mặt được cho là chồng của cô.

Hwang Jung-eum không tiết lộ danh tính của người đàn ông bằng cách che mặt bằng một miếng dán, nhưng đã làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ liệu có phải cô đang hẹn hò vui vẻ với chồng mình - Lee Young-don hay không.

Nàng 'Hwang trách nhiệm' lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'jungeum84'

Ngoài ra, ảnh có đầy đủ các loại hải sản khác nhau trông rất đắt tiền và cao cấp. Trên bàn còn có rượu kết hợp với hải sản, kích thích vị giác của người xem.

Nàng 'Hwang trách nhiệm' lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 3

“Nàng Hwang” còn selfie với gương mặt ửng hồng, khoe nhan sắc xinh đẹp hậu sinh quý tử thứ hai.

Được biết, Hwang Jung-eum đã hạ sinh bé trai thứ hai vô cùng khỏe mạnh vào ngày 16/3 vừa qua. Cô ấy có một buổi ăn uống rượu thoải mái khoảng hai tuần sau khi sinh con.

Nàng 'Hwang trách nhiệm' lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 4
Nàng 'Hwang trách nhiệm' lần đầu lộ diện hậu sinh con lần 2, khoe ảnh selfie uống rượu mặt ửng đỏ khiến dân tình phát sốt - Ảnh 5
Ảnh : C-JeS Entertainment

Được biết, Hwang Jung-eum kết hôn với Lee Young-don - một cựu vận động viên golf chuyên nghiệp, vào năm 2016 và sinh con trai đầu lòng vào năm sau đó.

Sau đó, họ trải qua khủng hoảng ly hôn, nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua nó tốt đẹp và hạ sinh thêm đứa con thứ hai. Họ đã thể hiện hình ảnh hòa thuận êm đềm giữa hai vợ chồng sau nhiều biến cố và nhận được rất nhiều lời khen và yêu thương từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   Nữ diễn viên Hàn Quốc Hwang Jung Eum Kbiz

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