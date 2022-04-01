Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi?

Sao quốc tế 01/04/2022 17:48

Ngày 1/4, báo chí Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Gong Hyo Jin (42 tuổi) sẽ là cô dâu mới tiếp theo.

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi? - Ảnh 1
Gong Hyo Jin và Kevin Oh

Theo báo chí Hàn đưa tin, nữ diễn viên Gong Hyo Jin sẽ kết hôn trong năm nay. Chú rể là nam ca sĩ người Mỹ gốc Hàn kém 10 tuổi Kevin Oh.

Sau cú đón hoa cưới thành công trong “đám cưới thể kỷ” của người bạn thân Son Ye Jin ngày hôm qua, mọi người đồn đoán rằng ‘chị đẹp’ Gong Hyo Jin sẽ kết hôn sớm và hôm nay điều này đã được xác nhận.

Cặp đôi Gong Hyo Jin và Kevin Oh đang hẹn hò trong tình yêu màu hồng, sẽ trở thành một vợ chồng hợp pháp trong năm nay, và tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái.

Gong Hyo Jin đã nhận được lời cầu hôn từ Kevin Oh, và cả hai đang cẩn thận thông báo về việc kết hôn với những người xung quanh. Hiện tại, lễ cưới đang được chuẩn bị trong sự chúc mừng của những người xung quanh.

Có thông tin cho rằng, gia đình của Kevin Oh ở Mỹ cũng chào đón Gong Hyo Jin như một thành viên mới trong gia đình.

Đặc biệt, Kevin Oh tự hào về tình bạn thân thiết với 'những người bạn thân nhất' của Gong Hyo Jin là Ryeo Won, Son Dam Bi, Im Su Mi...

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi? - Ảnh 2
Hội bạn thân của Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin đã đề cập đến bài hát của Kevin Oh thông qua SNS. Vào tháng 3/2020, nữ diễn viên phát trực tuyến và mở bài hát 'Anytime, Anywhere' của Kevin Oh, anh ấy đã vào và để lại lời nhắn: "Bài này làm sao vậy, nghe vào đêm trăng thật là..."

Gong Hyo Jin ra mắt vào năm 1999 với bộ phim 'Nhớ đến cái chết', thông qua nhiều bộ phim Gong Hyo Jin đã khẳng định mình là một nữ diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc với diễn xuất truyền cảm và hoạt động tham gia các tác phẩm một cách ổn định. Đặc biệt, "Thank you", "Pasta", "Mối tình bất diệt", "Mặt trời của Chủ quân" và "Khi hoa trà nở" đều đạt tỷ suất người xem cao. Thậm chí nữ diễn viên con được gọi là "sự kiểm chứng đảm bảo tỷ suất người xem".

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi? - Ảnh 3
Bộ phim 'Thank you' gây tiếng vang lớn của Gong Hyo Jin

Kevin Oh, sinh ra ở Hoa Kỳ, anh ấy từng giành chiến thắng 'Superstar K7' của Mnet vào năm 2015. Sau đó, anh phát hành các đĩa đơn như 'Lovers' và 'How Two Children', đồng thời thành lập ban nhạc Aftermoon thông qua 'Super Band' của đài JTBC.

Sau khi đón bó hoa đắt giá nhất ngày hôm qua, truyền thông đưa tin chị đẹp “U40” Gong Hyo Jin sẽ kết hôn với bạn trai kém 10 tuổi? - Ảnh 4
Kevin Oh tham gia 'Superstar K7'

Hiện thông tin kết hôn của nữ diễn viên và bạn trai kém tuổi vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Fan của cặp đôi đang ngóng trông phản hồi từ phía công ty chủ quản của cả hai.

Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Chú rể Hyun Bin có hành động ga lăng 'hết phần thiên hạ' khi chứng kiến cô dâu Son Ye Jin rơi nước mắt trong lễ cưới

Chiều 31/3, cặp đôi diễn viên Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức đám cưới tại Aston House khách sạn Grand Walkerhill ở quận Gwangjin, Seoul.

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Từ khóa:   Gong Hyo Jin Kevin Oh Gong Hyo Jin kết hôn

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