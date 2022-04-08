Nàng "mắt cười" Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động

Sao quốc tế 08/04/2022 17:55

Tiffany (SNSD) đã khoe hình ảnh mới nhất của mình trên Instagram của mình.

Tối 7/4 vừa qua, “mắt cười” - Tiffany (SNSD) đã đăng một vài bức ảnh tại một sự kiện mà cô nàng đã tham dự kèm nội dung "Tôi rất hạnh phúc khi được xuất hiện cùng mọi người lần này" trên Instagram của mình.

Cô nàng Tiffany đã khoe thân hình nuột nà trong trang phục hở vai đầy quyến rũ nhưng vẫn toát lên vẻ thuần khiết của mình thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nàng 'mắt cười' Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động - Ảnh 1 
Nàng 'mắt cười' Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động - Ảnh 2
Ảnh : Instagram 'tiffanyyoungofficial'

Tuy nhiên, chính bộ trang phục này đã khiến Tiffany để lộ thân hình gầy gò và xương quai xanh làm cho nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khoẻ của cô. Bù lại, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt “biết cười” đặc trưng của Tiffany như liều vitamin cho con người đã trấn an người hâm mộ.

Tới đây, Tiffany sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của đài JTBC 'The Youngest Son of a Conglomerate' với Song Joong Ki và “nàng mùa đông của phim Hospital Playlist” - Shin Hyun Bin.

Nàng 'mắt cười' Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động - Ảnh 3
The Youngest Son of a Conglomerate (2022)

Trước đó, Tiffany đã biểu diễn trên sân khấu của vở nhạc kịch 'Chicago', được trình diễn tại Trung tâm Nghệ thuật D Cube ở Seoul cho đến ngày 18/7/2021. 

Nàng 'mắt cười' Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động - Ảnh 4
Chicago The Musical

Tháng 8 năm ngoái, một mẩu của SNSD cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ với thử thách mới trên con đường âm nhạc. Cô nàng đóng vai trò là giám khảo cố vấn trong chương trình tạp kỹ của đài Mnet 'Girls Planet 999: Girls' War' vừa kết thúc vào ngày 22/10/2021.

Nàng 'mắt cười' Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động - Ảnh 5
Ảnh : Mnet 'Girls Planet 999'
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Từ khóa:   Tiffany SNSD cựu thành viên SNSD

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