"Nàng bướm" Han So-hee khoe làn da trắng như ngọc trai để lộ bờ vai quyến rũ khiến bao người xao xuyến con tim

Nữ diễn viên Han So-hee khoe vẻ đẹp hoàn mỹ qua ảnh selfie của mình trên MXH.

Tối ngày 10/4, “Nàng bướm” Han So-hee đã đăng hai bức ảnh trên Instagram của cô ấy và nhận được vô vàn lời khen có cánh từ người hâm mộ.

Trong ảnh, Han So-hee mặc một chiếc áo sơ mi để lộ bờ vai đầy quyến rũ mà bao phụ nữ hằng mong ước và tạo dáng ở nhiều tư thế khác nhau. Cô nàng đã khéo léo khoe thân hình mảnh mai và làn da trắng như ngọc trai đầy cuốn hút khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh : Instagram 'xeesoxee'

Hiện tại, Han So-hee đang gặp gỡ khán giả trên toàn thế giới qua màn ảnh với series phim của Disney + 'Soundtrack #1' cùng với nam diễn viên Park Hyung Sik.

Năm ngoái, cô nàng đã mang về cho mình thêm một lượng fan hâm mộ nhờ bộ phim của đài JTBC kết hợp với Netflix “Nevertheless - Dẫu biết” trong vai Yu Na-bi cùng nam diễn viên điển trai Song Kang trong vai Park Jae-eon.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nang-buom-han-so-hee-khoe-lan-da-trang-nhu-ngoc-trai-de-lo-bo-vai-quyen-ru-khien-bao-nguoi-xao-xuyen-con-tim-461519.html