‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok

Sao quốc tế 14/04/2022 15:24

Sau khi tham gia chương trình thử giọng Mix Nine (JTBC) và chương trình giải trí sống còn Heart Fighter (SBS), hot Tiktoker ‘18 triệu followers’ Sia JiWoo đã ký hợp đồng độc quyền với Soon Ent, MCN.

‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok - Ảnh 1

Sia Jiwoo  - cô gái nổi tiếng với ngoại hình giống Rosé (Blackpink) - là nghệ sĩ giải trí vạn năng thế hệ genZ chuyên làm về các video đa dạng như thời trang, làm đẹp, trang điểm để giao lưu với người hâm mộ.

Hiện tại, Sia Jiwoo đang hợp tác với Shinsama, J Black và Marie và đóng chính trong bộ phim sitcom ‘Just House’ đang được phát sóng đồng thời trên TikTok, Instagram Releases và YouTube Shots.

 ‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok - Ảnh 2

Ngoài ra, cô nàng còn thể hiện khả năng ca hát cũng ‘không phải dạng vừa’ của mình bằng cách cover ca khúc ‘abcdefu’ của ca sĩ Gale trên kênh YouTube chính thức. Cô cũng đã ký hợp đồng với công ty quản lý về mảng diễn xuất và đang dần chuẩn bị cho vai trò của một diễn viên trong thời gian tới.

 ‘Chị em sinh đôi’ của Rosé (Blackpink) kiêm ‘hot tiktoker đình đám’ Sia Jiwoo cuối cùng cũng ký hợp đồng độc quyền với Tiktok - Ảnh 3

Mặt khác, MCN SOON ENT của TikTok do Siji Woo lựa chọn là đối tác chính thức của TikTok đã ký hợp đồng với hơn 250 triệu người theo dõi người sáng tạo độc quyền TikTok và 70 người có ảnh hưởng trên TikTok, YouTube và Instagram. Đây là công ty giải trí tổng hợp và chuyên sản xuất nhiều nội dung truyền thông đa dạng.

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Từ khóa:   sao châu á sia jiwoo Hot TikToker

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