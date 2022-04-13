Ảnh concept chứa đựng sức hút đa dạng của các thành viên SEVENTEEN cùng bầu không khí ấm áp trong không gian tràn ngập ánh sáng. Seventeen đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt với ngoại hình rực rỡ, đồng thời tạo ra sự kỳ vọng về những gì các nam idol sẽ thể hiện trong concept 2 sắp tới.

Darl + ing ’là đĩa đơn tiếng Anh đầu tiên của SEVENTEEN và là ca khúc phát hành trước cho album dài thứ 4 của họ sẽ được phát hành vào tháng 5. Seventeen đã sẵn sàng tấn công thị trường âm nhạc toàn cầu với ‘Darl + ing’, thể hiện câu chuyện mới mà họ muốn kể cho Carats trên toàn thế giới (tên fandom) bằng chính sức cảm của các chàng trai.

Bên cạnh đó, để ca khúc Darl+ing và album chính thức 4 sắp tới có trải nghiệm âm thanh thực tế hơn, sản phẩm lần này dự kiến sẽ được phát hành với âm thanh hỗ trợ Dolby Atmos thông qua Apple Music. Ngoài ra, để kỷ niệm việc phát hành ca khúc Darl+ing, một trang web đặc biệt dự kiến cũng sẽ được mở với sự kết hợp giữa Seventeen và Apple Retail.