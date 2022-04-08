V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

Ngày 4/4, BTS đã tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.



Trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, V đã biến thành James Bond và thì thầm vào tai Olivia Rodrigo. Sau đó, khoảnh khắc Olivia ngạc nhiên trước câu nói của V khiến người xem tò mò anh chàng đã buông lời ‘tán tỉnh’ gì với nữ ca sĩ xinh đẹp.

Và đến ngày 6/4, trên mạng xã hội Weverse, V đã giải đáp thắc mắc của nhiều fan về câu nói anh ghé tai thì thầm với mỹ nhân 19 tuổi tại lễ trao giải Grammy danh giá.

Một fan đã đặt câu hỏi cho V: “Taehyung à, anh đã thì thầm gì vào tai Olivia thế? Đó là một cảnh rất ngầu…rất tuyệt…rất buồn..à không, chỉ là em tò mò thôi”. Sau đó nam thần tượng đã trả lời: “Đó chỉ là Important business thôi. Chúng mình là cao thủ mà. Mình thậm chí còn không nói tiếng anh nữa cơ”.