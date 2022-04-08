V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

Khoảnh khắc V (BTS) thầm thì vào tai nữ ca sĩ Olivia Rodrigo cho đến giờ vẫn chưa hết 'nóng' và nội dung cuộc trò chuyện khiến người xem tò mò đó cuối cùng cũng được nam ca sĩ tiết lộ!
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Ngày 4/4, BTS đã tham dự lễ trao giải Grammy lần thứ 64 được tổ chức tại Las Vegas, Mỹ.
Trong buổi biểu diễn ngày hôm đó, V đã biến thành James Bond và thì thầm vào tai Olivia Rodrigo. Sau đó, khoảnh khắc Olivia ngạc nhiên trước câu nói của V khiến người xem tò mò anh chàng đã buông lời ‘tán tỉnh’ gì với nữ ca sĩ xinh đẹp.
Và đến ngày 6/4, trên mạng xã hội Weverse, V đã giải đáp thắc mắc của nhiều fan về câu nói anh ghé tai thì thầm với mỹ nhân 19 tuổi tại lễ trao giải Grammy danh giá.
Một fan đã đặt câu hỏi cho V: “Taehyung à, anh đã thì thầm gì vào tai Olivia thế? Đó là một cảnh rất ngầu…rất tuyệt…rất buồn..à không, chỉ là em tò mò thôi”. Sau đó nam thần tượng đã trả lời: “Đó chỉ là Important business thôi. Chúng mình là cao thủ mà. Mình thậm chí còn không nói tiếng anh nữa cơ”.
V khiến dân tình "lú" luôn khi cho biết anh thật ra không hề nói với Olivia Rodrigo bằng tiếng Anh. Nhưng nam idol cũng không nói tiếng Hàn bởi nữ ca sĩ sẽ không hiểu được. Đến lúc này thì fan bắt đầu cho rằng V không nói gì và cả 2 ngôi sao chỉ "diễn sâu" trước tiết mục trình diễn.
Mặc dù V khen ngợi "Olivia là người hùng", nhưng anh khẳng định bản thân có nói điều gì đó chứ không chỉ là diễn xuất. Chỉ là nam idol không nhớ chi tiết do quá lo lắng. "Mình đã nói điều gì đó nhưng vì lo lắng về màn trình diễn nên đã không nhớ. Có lẽ mình đã nói với cô ấy rằng: 'Bây giờ em sẽ phải tỏ ra ngạc nhiên đấy!'" - V trả lời bình luận của fan trên Weverse.
Mặt khác, BTS sẽ tổ chức concert BTS PermISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS tại sân vận động Allegiant, Las Vegas từ ngày 8-9 và 16/4.