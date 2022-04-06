Lần đầu tiên sau 15 năm, Dior tổ chức một buổi trình diễn thời trang quy mô thế giới tại Hàn Quốc, 'đại sứ toàn cầu của Dior' Jisoo (Blackpink) sẽ có màn catwalk tại đây?

Sự kiện này cũng sẽ có sự tham gia của Jisoo, đại sứ toàn cầu của Dior. Việc liệu ‘chị cả’ của Blackpink có catwalk tại sự kiện lần này hay không đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Đại học Nữ Ewha

Theo Kinh tế mỗi ngày, Dior đã xác nhận đang lên kế hoạch cho buổi trình diễn thời trang tại khuôn viên ECC (Khu phức hợp Campus) của Đại học nữ Ewha vào cuối tháng 4. Đây là lần đầu tiên Dior tổ chức một chương trình thời trang ở Hàn Quốc kể từ năm 2007.

Dior đã ký kết hợp tác với Đại học nữ Ewha vào ngày 3 vừa qua và buổi trình diễn thời trang lần này là bước đầu tiên để tăng cường quan hệ hợp tác.

Một quan chức trong ngành thời trang cho biết: "Trường đại học nữ Ewha là một không gian đẹp nổi tiếng ở Hàn Quốc và được các quan chức thời trang đánh giá là một địa điểm tối ưu để nâng cao vị thế của chương trình".

Jisoo (Blackpink)

Sự kiện này cũng sẽ có sự tham gia của Jisoo, đại sứ toàn cầu của Dior. Việc liệu ‘chị cả’ của Blackpink có catwalk tại sự kiện lần này hay không đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngoài ra còn có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang tham gia.

Trong khi đó, CEO của Dior Pietro Beccari đã phát biểu cảm nghĩ về việc ký kết hợp tác với Đại học nữ Ewha: "Đã đến lúc chúng tôi tích cực hỗ trợ phụ nữ thế hệ trẻ trở thành những nhân tài trong tương lai".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-tien-sau-15-nam-dior-to-chuc-mot-buoi-trinh-dien-thoi-trang-quy-mo-the-gioi-tai-han-quoc-dai-su-toan-cau-cua-dior-jisoo-blackpink-se-co-man-catwalk-tai-day-460529.html