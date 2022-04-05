Hành động của 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc - ca sĩ Lee Hyori với một fan nam sắp chuyển giới khiến netizen tấm tắc khen ngợi: 'Quả là chị đẹp trong lòng chúng em'

Sao quốc tế 05/04/2022 17:59

Ca sĩ Lee Hyo Ri đã có những lời an ủi với một người hâm mộ trước khi cậu ấy phẫu thuật chuyển giới.

Ngày 1/4, trên kênh Youtube W KOREA đã đăng tải video có tiêu đề ‘Cách giải quyết vàng của Lee Hyo Ri là gì? Giải quyết nỗi lo chỉ trong vòng 10 phút! Phòng tư vấn tâm sự của chị Lee Hyori OPEN!'.

 Hành động của 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc - ca sĩ Lee Hyori với một fan nam sắp chuyển giới khiến netizen tấm tắc khen ngợi: 'Quả là chị đẹp trong lòng chúng em' - Ảnh 1

Lee Hyo Ri đã có vài lời chia sẻ với người hâm mộ nam 28 tuổi đang chuẩn bị phẫu thuật chuyển giới: "Dạo này cái nhìn của xã hội đã trở nên thoải mái hơn một chút so với trước đây, chị hy vọng phẫu thuật sẽ thành công tốt đẹp và được gặp em một cách khỏe mạnh. Chị sẽ mua mỹ phẩm và tặng cho em gái để chúng ta có thể trở nên gần gũi nhau hơn".

Tiếp đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Vì em đã quyết định rồi, chị hy vọng em sẽ bỏ hết những lo lắng đã trải qua trong thời gian qua và làm thật tốt. Dù là phụ nữ hay đàn ông thì em cũng sẽ luôn xinh đẹp. Chị chỉ hy vọng em sẽ ghi nhớ điều đó.”

Hành động của 'Nữ hoàng sexy' Hàn Quốc - ca sĩ Lee Hyori với một fan nam sắp chuyển giới khiến netizen tấm tắc khen ngợi: 'Quả là chị đẹp trong lòng chúng em' - Ảnh 2

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là "nữ hoàng sexy" của giới giải trí Hàn Quốc. Năm 2013, bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào của dư luận, sự phản đối của gia đình, nữ ca sĩ bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một năm hẹn hò.

Sau ngày cưới, họ chuyển đến căn nhà giản dị tại đảo Jeju, tận hưởng cuộc sống mộc mạc, yên bình. Hiện tại, vợ chồng Lee Hyori trở thành đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ nhất nhì của showbiz Hàn.

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Từ khóa:   Lee Hyori nữ hoàng sexy Kpop

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