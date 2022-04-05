Visual bùng nổ của V (BTS) và Olivia Rodrigo tại lễ trao giải Grammy, tiết lộ lý do nam thần tượng thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật'

BTS đã khuấy động không khí lễ trao giải trong phần đầu với bản hit Butter làm mưa làm gió suốt thời gian qua tại sân khấu Grammy 2022. 7 anh chàng xuất hiện với visual đẹp trai ngời ngời trong bộ vest đen lịch lãm khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Sau đó, màn Dance Break ‘chớp nhoáng’ của Butter đã khuấy động không khí buổi lễ trao giải, BTS như đã bùng hết năng lượng vào các bước nhảy, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong việc thay đổi đội hình giúp cho màn trình diễn thêm mãn nhãn. Phần âm nhạc với những đoạn drop đã tai càng làm ấn tượng thêm cho màn trình diễn.

Trong số đó, thành viên đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn cầu chính là V. Trước màn trình diễn, V ngồi xuống bên cạnh ‘nữ tân binh’ Olivia Rodrigo , nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy và sau đó tiến lại thì thầm vào tai nữ ca sĩ, hành động này đã làm 'nóng bừng' không khí tại buổi lễ trao giải.

Năm nay, các đối thủ của BTS cho hạng mục Best Pop Duo/Group Performance đó là Lonely của Justin Bieber và Benny Blanco, Higher POWER của Coldplay, Kiss Me More của Doja Cat, I Get A Kick Out of You của Tony Bennett và Lady Gaga.

BTS đã trình diễn trên sân khấu Grammy Awards trong 3 năm liên tiếp tại. Cùng với họ, năm nay ‘Grammy Performer’ đã xuất hiện sự tham gia của Brooders Osborne, Brandy Carlisle, Billie Eilish, Lil NasXwith Jack Harlow và Olivia Rodrigo.

Năm ngoái, BTS đã nhận được lời mời làm người trình diễn, nhưng cuối cùng các chàng trai chỉ phát video sân khấu được ghi hình trước tại Hàn Quốc do hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Và đến năm nay, nhóm đã chứng minh 'đẳng cấp' của mình khi trình diễn chính thức trên sân khấu độc quyền Grammy Awards.

Sau lễ trao giải Grammy, BTS cũng sẽ tổ chức concert trực tiếp Permission to Dance On Stage đến Las Vegas tại Sân vận động Allegiant, từ ngày 8 - 9 tháng 4 và ngày 15 - 16 tháng 4.