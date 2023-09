Visual bùng nổ của V (BTS) và Olivia Rodrigo tại lễ trao giải Grammy, tiết lộ lý do nam thần tượng thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật'

Năm nay, các đối thủ của BTS cho hạng mục Best Pop Duo/Group Performance đó là Lonely của Justin Bieber và Benny Blanco, Higher POWER của Coldplay, Kiss Me More của Doja Cat, I Get A Kick Out of You của Tony Bennett và Lady Gaga.

BTS đã trình diễn trên sân khấu Grammy Awards trong 3 năm liên tiếp tại. Cùng với họ, năm nay ‘Grammy Performer’ đã xuất hiện sự tham gia của Brooders Osborne, Brandy Carlisle, Billie Eilish, Lil NasXwith Jack Harlow và Olivia Rodrigo.

Năm ngoái, BTS đã nhận được lời mời làm người trình diễn, nhưng cuối cùng các chàng trai chỉ phát video sân khấu được ghi hình trước tại Hàn Quốc do hậu quả của dịch bệnh COVID-19. Và đến năm nay, nhóm đã chứng minh 'đẳng cấp' của mình khi trình diễn chính thức trên sân khấu độc quyền Grammy Awards.

Sau lễ trao giải Grammy, BTS cũng sẽ tổ chức concert trực tiếp Permission to Dance On Stage đến Las Vegas tại Sân vận động Allegiant, từ ngày 8 - 9 tháng 4 và ngày 15 - 16 tháng 4.