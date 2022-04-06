BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

Ngày 5/4, Suga đã đăng tải lên Instagram cá nhân một bức ảnh cùng với biểu tượng cảm xúc hình mặt cười.

Trong hình, Jin, Jungkook, Jimin, Suga, V và J-Hope đang đứng tạo dáng với ca sĩ Jay Balvin. Tuy nhiên, việc không có sự xuất hiện của trưởng nhóm RM đã dấy lên sự tò mò cho người hâm mộ.

Ngày 3/4, BTS đã tham gia lễ trao giải Grammy lần thứ 64 diễn ra tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Mỹ. Trang phục BTS đang mặc trong bức ảnh cùng Jay Balvin có vẻ là bộ mà các chàng trai đã mặc tại lễ trao giải Grammy.

Tiếp nối năm ngoái, BTS đã trình diễn và tỏa sáng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64 với ca khúc hit toàn cầu Butter. Mặc dù nhóm nhạc nam toàn cầu ‘vụt mất’ giải Grammy, nhưng Billboard hay một phương tiện truyền thông chuyên về âm nhạc Mỹ đã ca ngợi màn trình diễn Butter của BTS trên sân khấu Grammy là một trong số các màn trình diễn tuyệt nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay.

Sau lễ trao giải Grammy, BTS cũng sẽ tổ chức concert trực tiếp Permission to Dance On Stage đến Las Vegas tại Sân vận động Allegiant, từ ngày 8 - 9 tháng 4 và ngày 15 - 16 tháng 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bts-se-hop-tac-voi-nam-ca-si-j-balvin-su-vang-mat-cua-truong-nhom-rm-khien-fan-ham-mo-hoang-mang-460526.html