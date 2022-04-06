Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Diễn viên Ahn Hyo Seop - người đang nhận được sự yêu thích khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Hẹn hò chốn công sở" - đã bị cuốn vào tin đồn hẹn hò với diễn viên Park Ji Hyun.

Mới đây, cư dân mạng đã chỉ ra hình ảnh trên SNS của hai người chính là bằng chứng cho mối quan hệ tình cảm của cả hai. Tháng 1 vừa qua, hai người đã đăng tải hình ảnh lên SNS và fancafe: "Tôi đã làm canh bánh gạo nhân dịp năm mới". Có người cho rằng bàn ăn được chụp trong bức ảnh tương đối giống nhau và mối nghi ngờ còn tăng cao hơn khi cả hai đều dùng niêu sành để đựng thức ăn.

Ngoài ra, Park Ji Hyun đã đăng tải một bức ảnh đeo kính lên SNS vào tháng 1/2018. Trong bức ảnh, thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc kính netizen đã soi ra có bóng dáng một người đàn ông: "Liệu có phải Ahn Hyo Seop không?".

Trong quá khứ, Ahn Hyo Seop đã liên tục tiết lộ về hình mẫu lý tưởng của mình rằng "Tôi thích người lớn tuổi hơn" hay "Tôi thích một cô gái thông minh". Trên thực tế, Ahn Hyo Seop sinh năm 1995 (28 tuổi) còn Park Ji Hyun 29 tuổi, tốt nghiệp khoa tiếng Tây Ban Nha tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Cư dân mạng đã thể hiện nhiều phản ứng đối với tin đồn này như "Những thứ này không thể coi là bằng chứng", "Không thể tin mấy thứ này được", "Tất cả chỉ là phỏng đoán".

‘Hẹn hò chốn công sở’ với sự tham gia đóng chính của nam diễn viên Ahn Hyo Seop vừa kết thúc tập cuối vào ngày 5/4 vừa qua, tuy vậy độ ‘hot’ của phim đến hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-bang-chung-ahn-hyo-seop-da-hen-ho-duoc-5-nam-thuyen-hen-ho-chon-cong-so-vua-ra-khoi-da-chim-460639.html