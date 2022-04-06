Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm?

Sao quốc tế 06/04/2022 17:30

Diễn viên Ahn Hyo Seop - người đang nhận được sự yêu thích khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Hẹn hò chốn công sở" - đã bị cuốn vào tin đồn hẹn hò với diễn viên Park Ji Hyun.

Mới đây, cư dân mạng đã chỉ ra hình ảnh trên SNS của hai người chính là bằng chứng cho mối quan hệ tình cảm của cả hai. Tháng 1 vừa qua, hai người đã đăng tải hình ảnh lên SNS và fancafe: "Tôi đã làm canh bánh gạo nhân dịp năm mới". Có người cho rằng bàn ăn được chụp trong bức ảnh tương đối giống nhau và mối nghi ngờ còn tăng cao hơn khi cả hai đều dùng niêu sành để đựng thức ăn.

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm? - Ảnh 1

Ngoài ra, Park Ji Hyun đã đăng tải một bức ảnh đeo kính lên SNS vào tháng 1/2018. Trong bức ảnh, thông qua hình ảnh phản chiếu trên chiếc kính netizen đã soi ra có bóng dáng một người đàn ông: "Liệu có phải Ahn Hyo Seop không?".

Rộ bằng chứng Ahn Hyo Seop đã hẹn hò được 5 năm, thuyền 'Hẹn hò chốn công sở' vừa ra khơi đã chìm? - Ảnh 2

Trong quá khứ, Ahn Hyo Seop đã liên tục tiết lộ về hình mẫu lý tưởng của mình rằng "Tôi thích người lớn tuổi hơn" hay "Tôi thích một cô gái thông minh". Trên thực tế, Ahn Hyo Seop sinh năm 1995 (28 tuổi) còn Park Ji Hyun 29 tuổi, tốt nghiệp khoa tiếng Tây Ban Nha tại Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Cư dân mạng đã thể hiện nhiều phản ứng đối với tin đồn này như "Những thứ này không thể coi là bằng chứng", "Không thể tin mấy thứ này được",  "Tất cả chỉ là phỏng đoán".

Hẹn hò chốn công sở’ với sự tham gia đóng chính của nam diễn viên Ahn Hyo Seop vừa kết thúc tập cuối vào ngày 5/4 vừa qua, tuy vậy độ ‘hot’ của phim đến hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu giảm nhiệt.

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Ca sĩ nhạc pop người Mỹ Charlie Puth đã thể hiện tình bạn thân thiết của mình với Jung Kook khi được 'em út' BTS nhắc đến tên bài hát mới trên SNS.

Xem thêm
Từ khóa:   Ahn Hyo Seop Hẹn hò chốn công sở Park Ji Hyun

TIN LIÊN QUAN

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Lần đầu tiên sau 15 năm, Dior tổ chức một buổi trình diễn thời trang quy mô thế giới tại Hàn Quốc, 'đại sứ toàn cầu của Dior' Jisoo (Blackpink) sẽ có màn catwalk tại đây?

Lần đầu tiên sau 15 năm, Dior tổ chức một buổi trình diễn thời trang quy mô thế giới tại Hàn Quốc, 'đại sứ toàn cầu của Dior' Jisoo (Blackpink) sẽ có màn catwalk tại đây?

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

Nam tài tử 'Giày thủy tinh' cuối cùng cũng tái xuất màn ảnh nhỏ sau hơn 2 năm kết hôn với nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi

Nam tài tử 'Giày thủy tinh' cuối cùng cũng tái xuất màn ảnh nhỏ sau hơn 2 năm kết hôn với nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

BTS sẽ hợp tác với nam ca sĩ J Balvin? Sự vắng mặt của trưởng nhóm RM khiến fan hâm mộ hoang mang

Visual bùng nổ của V (BTS) và Olivia Rodrigo tại lễ trao giải Grammy, tiết lộ lý do nam thần tượng thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật'

Visual bùng nổ của V (BTS) và Olivia Rodrigo tại lễ trao giải Grammy, tiết lộ lý do nam thần tượng thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật'

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?