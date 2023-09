Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Ca sĩ nhạc pop người Mỹ Charlie Puth đã thể hiện tình bạn thân thiết của mình với Jung Kook khi được 'em út' BTS nhắc đến tên bài hát mới trên SNS.

Gần đây, Jungkook (BTS) đã giao lưu với người hâm mộ thông qua tính năng "Hãy hỏi bất cứ điều gì" trên Instagram cá nhân.

Ngày hôm đó, Jung Kook đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của người hâm mộ bằng cách cho họ nghe nhiều bài hát trong danh sách nhạc của mình. Đặc biệt, nam idol đã cho người hâm mộ nghe ca khúc Light Switch của Charlie Puth và ‘show’ ra hành động dễ thương khi lắc máy quay theo nhạc.

Sau đó, Charlie Puth đã có phản hồi thông qua Twitter cá nhân: "Jungkook boppin along to Light Switch makes me happy".

Charlie Puth chia sẻ: ‘Tôi yêu tình bạn giữa tôi và Jung Kook. Tôi rất vui khi thấy tình bạn của cả hai không thay đổi và tôi mong chờ một sự kết hợp trên khấu của chúng tôi trong tương lai’. Dưới bài đăng, có rất nhiều bình luận của các fan về việc collab của hai nam ca sĩ.

Ngày 4/4 vừa qua Jungkook đã tham dự lễ trao giải Grammy Awards lần thứ 64 và nhận được câu hỏi: "Ca sĩ nào bạn muốn hát chung?" trên thảm đỏ. Jung Kook đã đưa ra đáp án là Charlie Puth và điều này càng làm tăng khả năng cho việc collab của hai nam thần tượng trong tương lai gần.

Jungkook và Charlie Puth đã mang đến sân khấu kết hợp We don't talk anymore tại MBC Plus X Genie Music Awards năm 2018.

Charlie Puth đã liên tục đăng tải những bức ảnh chứa đựng những kỷ niệm cùng Jungkook lên SNS và thể hiện sự ‘mong chờ’ ngày tái ngộ của của cả hai.

Jungkook từng công bố các video cover những bài hát của Charlie Puth như We don't talk anymore (2017) và See you again (2015).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/charlie-puth-bay-to-mong-muon-tiep-tuc-duoc-hop-tac-voi-bts-nho-hanh-dong-nay-cua-em-ut-vang-jung-kook-460631.html