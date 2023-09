'Tứ hoàng tử' Lee Joon Ki vào vai sinh viên đại học trong phim mới khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 40, "bí quyết để tôi luôn giữ được sự trẻ trung đó là..."

Lee Joon Gi sống lại lần thứ hai thông qua 'Again My Life'.

Ngày 5/4, buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Again My Life (SBS) đã được tổ chức với sự tham dự của Lee Joon Gi - người đảm nhận vai Kim Hee Woo - người phá hủy Inner Circle của ác quỷ.

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lee Hae Nal, 'Again My Life' là tác phẩm mô tả sự trừng phạt tuyệt đối của một công tố viên nhiệt huyết có năng lực trong cuộc đời thứ 2.

Kim Hee Woo do Lee Joon Gi đảm nhận là một nhân vật có cơ hội quay trở lại 15 năm trước và sống lại cuộc sống một lần nữa. Đặc biệt, trong những bức ảnh still cut được công bố trước đó, Lee Joon Gi đã khoe visual mạnh mẽ và thể hiện hình ảnh hóa thân hoàn hảo thành sinh viên đại học.

Khi được hỏi về bí quyết thể hiện vai diễn này, Lee Joon Gi chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là nhờ sự vui vẻ. Tôi cố gắng không bị căng thẳng vì những thứ nhỏ nhặt. Không biết từ khi nào tôi đã trở thành một người có năng lượng như vậy, nhờ vậy mà tôi trông trẻ hơn".

Mặt khác, bộ phim truyền hình Again My Life (SBS) sẽ được phát sóng tập đầu tiên lúc 10h (giờ Hàn Quốc) ngày 8/4 (thứ Sáu).

