Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Park Bo Young không chỉ là một diễn viên xinh đẹp, đa tài mà còn là một cô gái tốt bụng khi luôn tiến hành quyên góp, ủng hộ cho nhiều quỹ hỗ trợ.

Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge cho biết vào ngày 4/4 vừa qua nữ diễn viên Park Bo Young đã gia nhập ‘câu lạc bộ Honors’ của những nhà tài trợ quyên góp số tiền lớn.

Park Bo Young đã liên tục quyên góp 50 triệu won (hơn 1 tỷ VNĐ) trong giai đoạn đầu của vụ cháy rừng ở bờ biển phía đông, bao gồm các vùng Uljin, Gyeongbuk và Samcheok, Gangwon. Năm ngoái, nữ diễn viên cũng đã tặng 100.000 chiếc khẩu trang cho Sở cứu hỏa Gyeongbuk.

Ngoài ra, vào năm 2020, ‘em gái quốc dân’ đã nỗ lực trong việc mở rộng văn hóa sẻ chia bằng các hoạt động từ thiện như tiến hành quyên góp thông qua Hope Bridge cho những người bị thiệt hại do mưa lớn.

Phía Hope Bridge cho biết: "Chúng tôi cảm ơn Park Bo Young đã gia nhập câu lạc bộ Anus. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua điều này, sự quan tâm của xã hội đối với việc quyên góp và sẻ chia sẽ tăng lên".

Jin (BTS)

Ngoài ra, ca sĩ Suzy, Hyeri và Jin (BTS) cũng là thành viên của "Anus Club".

Park Bo-young được biết đến là một nữ diễn viên đa tài người Hàn Quốc, cô được khán giả yêu mến sau khi tham gia phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30. Hiện tại, cô đang chuẩn bị công chiếu bộ phim thảm họa "Concrete Utopia" của đạo diễn Um Tae Hwa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-voi-jin-bts-em-gai-quoc-dan-park-bo-young-co-ten-trong-cau-lac-bo-nhung-nha-tai-tro-chiu-chi-cua-xu-kim-chi-460722.html