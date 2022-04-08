Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình

Sao quốc tế 08/04/2022 18:56

Sau thành công của bộ phim 'Hoa nở nhớ trăng', nữ ca sĩ Hyeri đang thu về cho mình rất nhiều hợp đồng quảng cáo.

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 1

Gần đây, tin tức về việc nữ ca sĩ Hyeri được lựa chọn làm người mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng đang thu hút nhiều sự chú ý, điều này càng giúp cô nàng củng cố danh hiệu 'Nữ hoàng quảng cáo' vào năm 2022. Công ty quản lý Creative Group I.N của Hyeri đã công bố ảnh hậu trường quảng cáo với nhiều phong cách đa dạng của Hyeri thông qua bài đăng chính thức trên SNS.

 Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 2

Trong những bức ảnh được công bố, Hyeri đã thể hiện vẻ ngoài trưởng thành với kiểu tóc búi gọn và bộc lộ một sức hút sang trọng với trang phục all black.

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 3Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 4

Ngoài ra, hình ảnh Hye Ri thể hiện vẻ đẹp thiếu nữ với biểu cảm đáng yêu đi kèm với một chiếc khăn choàng có họa tiết chấm bi hay vẻ đẹp ngây ngô của cô khi đang ngậm một cành hoa đều mang lại cảm giác ‘ngọt ngào’ cho người xem.

Đặc biệt, sự chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ đa tài đa nghệ còn được bộc lộ khi cô liên tục thay đổi phong cách để phù hợp với các concept quảng cáo như lạnh lùng, kiêu sa hay thanh thuần, đáng yêu,…

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 5

Tháng 12/2018, Hyeri đã nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả khi xuất hiện với vai nữ chính trong bộ phim The Flower Moon Thinking (KBS2). Nhờ đó, cô được chọn là người mẫu của nhiều thương hiệu đa dạng như dược phẩm, đồ dùng sinh hoạt, thức ăn nhanh, mỹ phẩm, quần áo,…

 Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình - Ảnh 6

Hiện tại, Hyeri đang xem xét các tác phẩm tiếp theo sau khi kết thúc bộ phim The Flower Moon (KBS2).

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Từ khóa:   Hyeri Kpop Kbiz

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