Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'!

Sao quốc tế 08/04/2022 18:42

Sau khi tung mv mới, fan đã 'bắt gặp' được hình ảnh của trưởng nhóm G-Dragon tại phòng tập của TREASURE.

Big Bang vừa phát hành bài hát mới ‘Spring Summer Autumn Winter’ sau 4 năm vắng bóng, tuy nhiên các chàng trai đã khiến fan hâm mộ tiếc nuối khi không tiến hành các hoạt động quảng bá. 

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'! - Ảnh 1

Ngày 6/4, nhóm nhạc nam TREASURE đã công bố ảnh chụp cùng G-Dragon trong phòng tập thông qua Instagram chính thức: "Cảm ơn tiền bối GD, người mà chúng em yêu quý và kính trọng đã bất ngờ ghé thăm trong lúc tụi em đang luyện tập cho concert".

 Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'! - Ảnh 2

Trong bức ảnh được công bố, G-Dragon đã thu hút sự chú ý khi thể hiện ngoại hình ấm áp dù cho kiểu tóc vàng của nam idol có che ngang đôi mắt. Đặc biệt, không hổ danh là ‘ông hoàng thời trang’, dù đang ăn mặc khá thoải mái nhưng anh chàng vẫn tạo ra điểm nhấn hút mắt người xem bằng những item màu đỏ để thể hiện sự tinh tế.

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'! - Ảnh 3

Ngày 5/4 vừa qua, Big Bang cuối cùng cũng đã tung ra MV comeback - “Still Life”. Đây là ca khúc đầu tiên sau lần phát hành cuối cùng với tư cách là một nhóm nhạc nam vào tháng 3/2018 với bài hát “Flower Road”. Mang trên mình đẳng cấp của những ông hoàng, màn tái xuất này được kỳ vọng đạt nhiều thành tích bùng nổ. Và không nằm ngoài dự đoán, những gì mà Still Life mang về cho BIGBANG trong 24 giờ đầu tiên ra mắt thực sự rất ấn tượng. 

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Từ khóa:   BIGBANG comeback Gdragon Still Life

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