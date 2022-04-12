Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

V (BTS) đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ đang nghỉ ngơi thoải mái sau khi kết thúc concert tại Las Vegas.
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Ngày 11/4, V đã khiến người hâm mộ cảm động khi đăng tải bức ảnh trên Instagram Story xác nhận bản thân đã nhìn thấy sự ủng hộ của các fan hâm mộ dành cho anh khi họ thực hiện project chúc mừng concert được tổ chức tại Las Vegas. Hình ảnh của V được phát trên 9 bảng quảng cáo lớn bao quanh quanh sân vận động Allegiant, đây đều là những nơi nhất định phải đi qua để có thể tiến vào sân vận động.
Sau story trên, V tiếp tục đăng tải video với khung cảnh anh chàng đang chơi golf trên sân cỏ chứ không còn qua màn hình như những lần trước. Hình ảnh đáng yêu đội mũ chống nắng và mặc quần đùi trắng của V đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.
Khi ‘visual của BTS’ tung ra một cú đánh mạnh mẽ bằng gậy driver, mọi người xung quanh đã cùng nhau hét lên "Good Shot" và vỗ tay liên tục. Tiếp đó, V tiếp tục thành công thực hiện cú birdie putt một cách gọn gàng, trong video anh chàng không giấu được niềm vui khi nở nụ cười rạng rỡ và đập tay với các đồng đội.
Trước đó vào tháng 2, V giải thích rằng anh đã chọn chơi golf vì cha mình bởi ông luôn muốn chơi với anh. Nhưng rõ ràng là từ những cập nhật gần đây cho thấy V đã trở nên đam mê môn thể thao này. Tại concert ở Las Vegas vừa qua, khi mỹ nam BTS phát hiện ra câu slogan của một fan đang cầm là ‘Thiên tài chơi golf Kim Tae Hyung’, anh chàng liền đáp lại bằng động tác swing trong golf và làm ‘nóng’ cả sân vận động.
Các fan hâm mộ đã cho thấy nhiều phản ứng khác nhau như: “Nhìn thấy Buddy thành công và cười rạng rỡ như vậy khiến mình cảm thấy ấm áp biết bao”, “Tae Hyung cứ như người truyền bá hạnh phúc vậy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười là mình cũng cười theo”,….