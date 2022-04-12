Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

Sao quốc tế 12/04/2022 18:16

V (BTS) đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ đang nghỉ ngơi thoải mái sau khi kết thúc concert tại Las Vegas.

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ - Ảnh 1

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ - Ảnh 2

Ngày 11/4, V đã khiến người hâm mộ cảm động khi đăng tải bức ảnh trên Instagram Story xác nhận bản thân đã nhìn thấy sự ủng hộ của các fan hâm mộ dành cho anh khi họ thực hiện project chúc mừng concert được tổ chức tại Las Vegas. Hình ảnh của V được phát trên 9 bảng quảng cáo lớn bao quanh quanh sân vận động Allegiant, đây đều là những nơi nhất định phải đi qua để có thể tiến vào sân vận động.
Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ - Ảnh 3

Sau story trên, V tiếp tục đăng tải video với khung cảnh anh chàng đang chơi golf trên sân cỏ chứ không còn qua màn hình như những lần trước. Hình ảnh đáng yêu đội mũ chống nắng và mặc quần đùi trắng của V đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ - Ảnh 4
Khi ‘visual của BTS’ tung ra một cú đánh mạnh mẽ bằng gậy driver, mọi người xung quanh đã cùng nhau hét lên "Good Shot" và vỗ tay liên tục. Tiếp đó, V tiếp tục thành công thực hiện cú birdie putt một cách gọn gàng, trong video anh chàng không giấu được niềm vui khi nở nụ cười rạng rỡ và đập tay với các đồng đội.
Trước đó vào tháng 2, V giải thích rằng anh đã chọn chơi golf vì cha mình bởi ông luôn muốn chơi với anh. Nhưng rõ ràng là từ những cập nhật gần đây cho thấy V đã trở nên đam mê môn thể thao này. Tại concert ở Las Vegas vừa qua, khi mỹ nam BTS phát hiện ra câu slogan của một fan đang cầm là ‘Thiên tài chơi golf Kim Tae Hyung’, anh chàng liền đáp lại bằng động tác swing trong golf và làm ‘nóng’ cả sân vận động.
Các fan hâm mộ đã cho thấy nhiều phản ứng khác nhau như: “Nhìn thấy Buddy thành công và cười rạng rỡ như vậy khiến mình cảm thấy ấm áp biết bao”, “Tae Hyung cứ như người truyền bá hạnh phúc vậy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười là mình cũng cười theo”,….

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

Nữ chính phim 'Hẹn hò chốn công sở' Kim Se Jeong vừa chia sẽ những suy nghĩ của cô sau khi tập cuối của phim được phát sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   V BTS BTS sao châu á

TIN LIÊN QUAN

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'!

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'!

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood

Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood

Netizen soi ra hình ảnh '2 em bé' của cô dâu Son Ye Jin cũng đến tham dự 'hôn lễ thế kỷ'

Netizen soi ra hình ảnh '2 em bé' của cô dâu Son Ye Jin cũng đến tham dự 'hôn lễ thế kỷ'

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 26 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 51 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?