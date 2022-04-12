Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

Ngày 11/4, V đã khiến người hâm mộ cảm động khi đăng tải bức ảnh trên Instagram Story xác nhận bản thân đã nhìn thấy sự ủng hộ của các fan hâm mộ dành cho anh khi họ thực hiện project chúc mừng concert được tổ chức tại Las Vegas. Hình ảnh của V được phát trên 9 bảng quảng cáo lớn bao quanh quanh sân vận động Allegiant, đây đều là những nơi nhất định phải đi qua để có thể tiến vào sân vận động.



Sau story trên, V tiếp tục đăng tải video với khung cảnh anh chàng đang chơi golf trên sân cỏ chứ không còn qua màn hình như những lần trước. Hình ảnh đáng yêu đội mũ chống nắng và mặc quần đùi trắng của V đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.