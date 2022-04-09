'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

Nữ chính phim 'Hẹn hò chốn công sở' Kim Se Jeong vừa chia sẽ những suy nghĩ của cô sau khi tập cuối của phim được phát sóng.

Ngày 7/5, thông qua Instagram cá nhân của mình, Kim Se Jeong đã đăng tải một bài viết dài: "Bây giờ là lúc để tôi viết ra những lời trong suy nghĩ của mình.”

Mở đầu bài viết, cô nàng bày bày tỏ sự may mắn của bản thân vì những gì cô đã nhận và học hỏi được trong quá trình quay phim.

Tiếp đó, là những lời bộc bạch chân thành đối với những người đã tham gia quay bộ phim lần này: "Mặc dù việc quay phim không suôn sẻ do virus corona, nhưng tất cả mọi người luôn vừa làm việc vừa mỉm cười rất vui vẻ. Nhờ những cảnh quay tốt, biên kịch tài năng, đạo diễn chuyên nghiệp, các cộng sự ăn ý mà tôi đã có thể trở thành một Hari và chạy nhảy thỏa thích".

Cuối cùng, cô bày tỏ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi là Hari. Tôi luôn ủng hộ tương lai của Hari và của tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi Hari trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn".





Kim Se Jeong đã thể hiện xuất sắc diễn xuất của mình khi đảm nhận vai Shin Ha Ri trong bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ (SBS) vừa kết thúc phát sóng vào ngày 5/4. Mặc dù không có một đám cưới đình đám nào được diễn ra nhưng cuộc tình của các nhân vật trong tác phẩm này vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

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