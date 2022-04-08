Rũ bỏ hình tượng sexy quyến rũ thường thấy, ‘Rapper chị đại’ Jessi bất ngờ tung teaser comeback trong hình ảnh tươi sáng, năng động khiến ai nhìn cũng thấy ‘ngọt ngào’

Sao quốc tế 08/04/2022 16:47

Ca sĩ Jessi vừa công bố thêm teaser cho ca khúc 'Zoom' thể hiện một nguồn năng lượng tích cực, tươi sáng.

Rũ bỏ hình tượng sexy quyến rũ thường thấy, ‘Rapper chị đại’ Jessi bất ngờ tung teaser comeback trong hình ảnh tươi sáng, năng động khiến ai nhìn cũng thấy ‘ngọt ngào’ - Ảnh 1

Chiều 7/4, thông qua SNS chính thức của P NATION, Jessi đã công bố hình ảnh concept thứ hai trong đĩa đơn mới ‘Zoom’ của cô. Trong bức ảnh, Jessi thể hiện sức hút nhẹ nhàng với những phụ kiện tóc đầy màu sắc, áo khoác phao màu vàng và một bộ nail nghệ thuật màu hồng. Đặc biệt, các fan có thể cảm nhận được năng lượng đầy tươi sáng và tích cực được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ của nữ ca sĩ.

 Rũ bỏ hình tượng sexy quyến rũ thường thấy, ‘Rapper chị đại’ Jessi bất ngờ tung teaser comeback trong hình ảnh tươi sáng, năng động khiến ai nhìn cũng thấy ‘ngọt ngào’ - Ảnh 2

Khác với bức ảnh đầu tiên đầy sức hút được công bố vào ngày hôm trước, bức ảnh concept thứ hai mang một kiểu phong cách mới của Jessi. Nữ rapper mang đến sự quyến rũ sành điệu với hình ảnh đầy màu sắc phù hợp với sự trở lại vào mùa xuân của cô ấy. Với một concept rộng như vậy, mọi người rất mong đợi không biết Jessi sẽ thể hiện như thế nào với ca khúc đầu tiên của năm nay.

‘ZOOM’ dự kiến sẽ chứa đựng ‘màu sắc’ khác với những tác phẩm trước đó của nữ ca sĩ như Nunununna, What Type of X, Cold Blooded. Ca khúc sẽ được phát hành thông qua các trang nhạc trực tuyến lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 13/4.

Jessi là nữ nghệ sĩ được yêu thích và nổi tiếng với hình tượng "chị đại". Hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung lần này thực sự là một cú thay đổi ngoạn mục của cô nàng khiến cho fan hâm mộ vô cùng chờ đón.

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Từ khóa:   jessi comeback sao hàn

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