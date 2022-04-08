Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood

Sao quốc tế 08/04/2022 18:30

Diễn viên Jung Ho Yeon đang đẩy mạnh các hoạt động tại Mỹ. Cô đã xác nhận sẽ tham gia diễn vai chính trong bộ phim mới "The Governesses" của đạo diễn Joe Talbot.

Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood - Ảnh 1

Ngày 7/4, trong một cuộc điện thoại với Dispatch, Saram Entertainment cho biết: "Jung Ho Yeon đã được casting vào vai chính trong bộ phim The Governesses".

The Governesses dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Anne Serre, kể về câu chuyện của ba gia sư ngổ nghịch. Cả ba đảo lộn gia đình mà họ đang làm việc và truyền cảm hứng cho những đứa trẻ ở đó.

Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood - Ảnh 2

Jung Ho Yeon sẽ hợp tác với các ngôi sao Hollywood như Lilly Rose Depp và Renat Janejeb, 3 người sẽ đảm nhận 3 vai chính trong phim.

Phần âm thanh sẽ do đạo diễn Joe Talbot của bộ phim ‘The Last Black Man in San Francisco' chịu trách nhiệm. Phần sản xuất được đảm nhận bởi A24 do Brad Pitt thành lập.

A24 đã cho ra đời những tác phẩm mang màu sắc riêng biệt như "Moonlight", "Florida Project", "The Lobster", "Lady Bird" và "Minari".

Nữ chính Squidgame 'Mỹ tiến' thành công, xác nhận vào vai trong phim mới cùng dàn diễn viên Hollywood - Ảnh 3

Mặt khác, Jung Ho Yeon đã nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) lần đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 2.

Bộ phim tiếp theo đã được cô xác nhận sẽ tham gia là bộ phim kinh dị "Disclaimer" của đạo diễn Alfonso Cuaron.

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Từ khóa:   Jung Ho Yeon Squid Game phim mới

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