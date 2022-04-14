‘Ông hoàng K-pop’ G-dragon chứng tỏ sức hút ‘không phải dạng vừa’ khi dù chụp hình che mặt nhưng vẫn khiến fan phải ‘chao đảo’

Ngày 13/4, G-Dragon đã đăng tải lên Instagram một số bức ảnh cập nhật cuộc sống hiện tại của bản thân mà không kèm bất kỳ dòng mô tả nào.

Trong bức ảnh được công bố, G-Dragon thể hiện gu thời trang sành điệu ‘độc nhất vô nhị’ khi kết hợp áo sơ mi xanh và quần màu be. Dù ảnh chụp che mặt nhưng ‘ông hoàng thời trang’ vẫn bộc lộ ra được sức hút vô cùng lớn của bản thân bởi phong cách độc lạ này.

Netizen để lại nhiều phản ứng tích cực khác nhau ở phần bình luận như "Thời gian comeback thật tuyệt vời", "Anh cho mọi người xem mặt đi", "Hình như chụp ở thang máy thì phải", "Style quá là độc đáo",…

Gần đây, Big Bang đã comeback sau một thời gian dài vắng bóng với ca khúc Still Life. Still Life không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn là những lời tỏ bày hết sức ý nghĩa của nhóm sau khi các thành viên đã vượt qua đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp và trong cuộc sống.



Hiện tại, ca khúc đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ khi chễm chệ ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard Global 200, giúp nhóm trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 lọt vào BXH danh giá này.



https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-hoang-k-pop-g-dragon-chung-to-suc-hut-khong-phai-dang-vua-khi-du-chup-hinh-che-mat-nhung-van-khien-fan-phai-chao-dao-462107.html