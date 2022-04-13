Gong Hyo Jin hẹn hò với người yêu kém 10 tuổi dưới khung cảnh hoa anh đào lãng mạn, netizen ‘ùa vào’ chúc mừng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ‘chị đẹp’

Mới đây, Gong Hyo Jin đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân để cập nhật tình hình cuộc sống của cô dạo gần đây.

Trong bức ảnh được công bố, Gong Hyo Jin đang mặc trang phục ở nhà khá thoải mái và đi dạo với thú cưng cùng với một chiếc kính đen trên mặt để tạo điểm nhấn.

Đoạn video này của Gong Hyo Jin còn thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi người đứng sau máy quay của cô nàng. Trông thấy khoảnh khắc cô nàng nở nụ cười hạnh phúc thì các fan cũng không ngần ngại suy đoán rằng cameran của nữ diễn viên chính là chàng người yêu Kevin Oh kém cô 10 tuổi của cô.

Ở dưới các bình luận, cộng đồng mạng để lại rất nhiều lời chúc phúc cho cả hai như ‘Chị phải thật hạnh phúc nhé’, ‘Mong là chị sẽ có một khoảng thời gian ngọt ngào’, ‘Khi nào thì hai người cưới vậy ạ’,….

Ngày 31/3, Gong Hyo Jin dự hôn lễ bạn thân Son Ye Jin. Tại đây, cô nhận được bó hoa cưới từ nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh. Chỉ một ngày sau đó, Sport Chosun đưa tin Gong Hyo Jin hẹn hò Kevin Oh.Ngay sau khi báo chí đưa tin, Gong Hyo Jin lên tiếng xác nhận. Thông qua công ty quản lý, diễn viên Khi hoa trà nở chia sẻ cô đang có tình yêu tốt đẹp với bạn trai kém 10 tuổi.

Hiện tại, người hâm mộ rất ủng hộ tình yêu của nam ca sĩ và đàn chị và vô cùng mong chờ lễ cưới của hai ngôi sao diễn ra trong tương lai gần.

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