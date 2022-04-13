Phim mới của ‘điên nữ’ Seo Ye Ji chuẩn bị lên lịch được phát sóng, liệu bộ phim có gặt hái được thành công sau hàng loạt scandal chấn động của nữ chính?

Bộ phim 'Eve’s Scandal' với sự tham gia của nữ diễn viên Seo Ye Ji xác nhận sẽ ra mắt khán giả vào tháng 5 tới.

Ngày 13/4, theo thông báo của OSEN, bộ phim ‘Eve’s Scandal’ dự kiến sẽ được phát sóng vào tháng 5 ngay sau bộ phim 'The Killer's Shopping List' (tvN).



'Eve’s Scandal' là bộ phim truyền hình kể về vụ kiện ly hôn của một gia đình tập đoàn sở hữu khối tài sản lên đến 2 nghìn tỷ Won (khoảng 1,68 tỷ USD) khiến Hàn Quốc đảo lộn. Seo Ye Ji sẽ vào vai Lee Ra El, nàng tiểu thư được sinh ra bởi người cha thiên tài và người mẹ xinh đẹp nhưng lại bị biến thành “bông hoa nguy hiểm” với những nét quyến rũ chết người do quá khứ bất hạnh của gia đình cô.

Cô cũng là trung tâm của vụ kiện ly hôn bạc tỷ nói trên. Trong dự án này, Seo Ye Ji sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Sang Yeob.



Seo Ye Ji đã nhận được sự chú ý thông qua bộ phim 'Điên Thì Có Sao' của đài tvN vào năm ngoái và đang ngày càng "lên hương" với tư cách là một ngôi sao Hallyu.

Tuy nhiên, khi vướng vào tranh cãi gay gắt liên quan đến mối quan hệ trong quá khứ của mình với Kim Jung Hyun như kiểm soát bạn trai cũ không được động chạm với bạn diễn nữ, thô lỗ với staff, giả mạo học vấn… Seo Ye Ji đã tạm dừng hoạt động từ tháng 4, rút lui khỏi vài dự án phim và mất loạt hợp đồng quảng cáo.

Khi cuộc tranh cãi trở nên gay gắt, phía công ty quản lý của nữ diễn viên đã thừa nhận mối quan hệ tình cảm của cô với Kim Jung Hyun, nhưng phủ nhận tranh cãi về những sự kiện khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-dien-nu-seo-ye-ji-chuan-bi-len-lich-duoc-phat-song-lieu-bo-phim-co-gat-hai-duoc-thanh-cong-sau-hang-loat-scandal-chan-dong-cua-nu-chinh-462075.html