Ngày 24/12/2013, Psy từng chia sẻ với người hâm mộ trong concert của anh: "Tôi biết rằng nhiều người đang kỳ vọng vào ca khúc mới của tôi. Trên thực tế, tôi tạo ra 'Champion' vào năm 2002 và đã phải mất 10 năm để có thể tạo ra một bài hát khác đánh bại được ‘Champion’. ' Gangnam Style ' ra mắt năm 2012 vậy tức là chúng ta có thể gặp lại một bài hát như vậy vào năm 2022.”

Đúng 10 năm sau thành công nói trên, PSY quyết định trở lại giống như những gì bản thân đã tiên đoán. Album thứ 9 của anh được thông báo sẽ phát hành vào 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 29/4 sắp tới.

Psy đã đạt được kỷ lục đứng thứ 2 trên BXH Hot 100 của Billboard trong 7 tuần đầu tiên với ca khúc Gangnam Style. MV Gangnam Style là video ca nhạc đầu tiên vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube và cũng là video đầu tiên vượt quá giới hạn số lượt xem mà YouTube có thể hiển thị vào thời điểm đó. Cho đến hiện tại, nó vẫn đang chứng tỏ mức độ phổ biến của mình với hơn 4,38 tỷ lượt xem.

Sau khi ra mắt vào năm 2001, Psy đã tạo ra vô số ca khúc hit như "Gangnam Style", "Chim", "Champion", "Right Now", "Gentleman", "DADY", " Trumpet Pants ", "I LUV IT", "New Face"...

Năm 2018, PSY rời YG Entertainment sau 8 năm gắn bó. Sau đó, anh thành lập hãng thu âm riêng mang tên P Nation, tập trung vào việc đào tạo các nhân tài âm nhạc mới.