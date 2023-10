Psy đã đạt được kỷ lục đứng thứ 2 trên BXH Hot 100 của Billboard trong 7 tuần đầu tiên với ca khúc Gangnam Style. MV Gangnam Style là video ca nhạc đầu tiên vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube và cũng là video đầu tiên vượt quá giới hạn số lượt xem mà YouTube có thể hiển thị vào thời điểm đó. Cho đến hiện tại, nó vẫn đang chứng tỏ mức độ phổ biến của mình với hơn 4,38 tỷ lượt xem.

Sau khi ra mắt vào năm 2001, Psy đã tạo ra vô số ca khúc hit như "Gangnam Style", "Chim", "Champion", "Right Now", "Gentleman", "DADY", " Trumpet Pants ", "I LUV IT", "New Face"...

Năm 2018, PSY rời YG Entertainment sau 8 năm gắn bó. Sau đó, anh thành lập hãng thu âm riêng mang tên P Nation, tập trung vào việc đào tạo các nhân tài âm nhạc mới.