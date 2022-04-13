‘Huyền thoại của làng nhạc K-pop’ Psy thông báo comeback, đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành ca khúc 'Gangnam Style' gây chấn động toàn cầu

Sao quốc tế 13/04/2022 17:53

Ngày 12/4, ông chủ P NATION - Psy công bố video teaser thông báo sẽ comeback vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 29/4.

‘Huyền thoại của làng nhạc K-pop’ Psy thông báo comeback, đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành ca khúc 'Gangnam Style' gây chấn động toàn cầu - Ảnh 1

Ngày 24/12/2013, Psy từng chia sẻ với người hâm mộ trong concert của anh: "Tôi biết rằng nhiều người đang kỳ vọng vào ca khúc mới của tôi. Trên thực tế, tôi tạo ra 'Champion' vào năm 2002 và đã phải mất 10 năm để có thể tạo ra một bài hát khác đánh bại được ‘Champion’. 'Gangnam Style' ra mắt năm 2012 vậy tức là chúng ta có thể gặp lại một bài hát như vậy vào năm 2022.”

‘Huyền thoại của làng nhạc K-pop’ Psy thông báo comeback, đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành ca khúc 'Gangnam Style' gây chấn động toàn cầu - Ảnh 2

Đúng 10 năm sau thành công nói trên, PSY quyết định trở lại giống như những gì bản thân đã tiên đoán. Album thứ 9 của anh được thông báo sẽ phát hành vào 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 29/4 sắp tới.

‘Huyền thoại của làng nhạc K-pop’ Psy thông báo comeback, đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành ca khúc 'Gangnam Style' gây chấn động toàn cầu - Ảnh 3

Psy đã đạt được kỷ lục đứng thứ 2 trên BXH Hot 100 của Billboard trong 7 tuần đầu tiên với ca khúc Gangnam Style. MV Gangnam Style là video ca nhạc đầu tiên vượt mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube và cũng là video đầu tiên vượt quá giới hạn số lượt xem mà YouTube có thể hiển thị vào thời điểm đó. Cho đến hiện tại, nó vẫn đang chứng tỏ mức độ phổ biến của mình với hơn 4,38 tỷ lượt xem.

Sau khi ra mắt vào năm 2001, Psy đã tạo ra vô số ca khúc hit như "Gangnam Style", "Chim", "Champion", "Right Now", "Gentleman", "DADY", " Trumpet Pants ", "I LUV IT", "New Face"...

 ‘Huyền thoại của làng nhạc K-pop’ Psy thông báo comeback, đánh dấu kỷ niệm 10 năm phát hành ca khúc 'Gangnam Style' gây chấn động toàn cầu - Ảnh 4

Năm 2018, PSY rời YG Entertainment sau 8 năm gắn bó. Sau đó, anh thành lập hãng thu âm riêng mang tên P Nation, tập trung vào việc đào tạo các nhân tài âm nhạc mới.

Gong Hyo Jin hẹn hò với người yêu kém 10 tuổi dưới khung cảnh hoa anh đào lãng mạn, netizen ‘ùa vào’ chúc mừng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ‘chị đẹp’

Gong Hyo Jin hẹn hò với người yêu kém 10 tuổi dưới khung cảnh hoa anh đào lãng mạn, netizen ‘ùa vào’ chúc mừng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ‘chị đẹp’

Mới đây, Gong Hyo Jin đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram cá nhân để cập nhật tình hình cuộc sống của cô dạo gần đây.  

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á psy Gangnam Style

TIN LIÊN QUAN

Gong Hyo Jin hẹn hò với người yêu kém 10 tuổi dưới khung cảnh hoa anh đào lãng mạn, netizen ‘ùa vào’ chúc mừng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ‘chị đẹp’

Gong Hyo Jin hẹn hò với người yêu kém 10 tuổi dưới khung cảnh hoa anh đào lãng mạn, netizen ‘ùa vào’ chúc mừng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ‘chị đẹp’

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

'Vợ chim thủy tổ' Kim Se Jeong tiết lộ suy nghĩ của bản thân sau khi 'Hẹn hò chốn công sở' vừa kết thúc: "Tôi thật sự rất hạnh phúc..."

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình

Hyeri (Girl's Day) tung ảnh hậu trường chụp ảnh xinh lung linh, tiếp tục khẳng định vị thế 'nữ hoàng quảng cáo' của mình

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'!

Hậu comeback, 'ông hoàng thời trang' G-Dragon thể hiện sức hút khi chụp chung với đàn em Treasure, netizen trầm trồ: Quả nhiên 'đẳng cấp là mãi mãi'!

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?