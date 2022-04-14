Ca khúc solo của ‘Bóng hồng xinh đẹp’ Rosé (Blackpink) lập kỷ lục khủng trên nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của mỗi thành viên trong nhóm

Đây là kỷ lục thứ ba trong số các ca khúc solo của nữ nghệ sĩ Kpop sau khoảng 1 năm 1 tháng ra mắt (3/2018). Hai ca khúc đầu là 'SOLO' của Jennie và 'MONEY' của Lisa đều đã vượt qua cột mốc 200 triệu lượt streaming trên nền tảng âm nhạc trực tuyến này.

On The Ground thuộc thể loại Pop Rock, do Jorgen Odegard, Teddy, Jon Bellion sáng tác. Đồng thời, lời ca khúc cũng được chính nữ ca sĩ chăm chút viết lời nhạc. Nội dung MV kể về một ngôi sao đã dành cả cuộc đời nhằm chạy theo ngôi vị cao nhất, nhưng sau cùng, nhân vật chính nhận ra giá trị của một người lại được xác định bằng chính tính cách bên trong của họ.

Ca khúc On The Ground từng chiếm vị trí No.1 trên BXH Top Songs iTunes của 51 quốc gia và dẫn đầu Billboard Hoa Kỳ, bảng xếp hạng dựa trên số lượng streaming và số lượng nhạc số được thu thập tại hơn 200 khu vực.

Tiếp đó, cô đã trở thành nghệ sĩ solo nữ đầu tiên của Kpop có mặt trên Billboard và BXH Official Charts của Anh và cho thấy sức ảnh hưởng toàn cầu của Rosé.

Sinh năm 1997, Rosé (tên đầy đủ Roseanne Park, tên tiếng Hàn là Park Chae Young) chào đời tại New Zealand và trưởng thành tại Úc. Trong nhóm BlackPink, giọng hát độc lạ của mỹ nhân 9X nổi bật và gây ấn tượng. Ngoài thế mạnh giọng hát, Rosé còn được yêu mến bởi vẻ ngoài ngọt ngào. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng danh tiếng. Hình ảnh của bông hồng đến từ nước Úc được lăng xê nhiều nơi trên khắp thế giới.