Ca khúc solo của ‘Bóng hồng xinh đẹp’ Rosé (Blackpink) lập kỷ lục khủng trên nền tảng âm nhạc lớn nhất thế giới, khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của mỗi thành viên trong nhóm

On The Ground thuộc thể loại Pop Rock, do Jorgen Odegard, Teddy, Jon Bellion sáng tác. Đồng thời, lời ca khúc cũng được chính nữ ca sĩ chăm chút viết lời nhạc. Nội dung MV kể về một ngôi sao đã dành cả cuộc đời nhằm chạy theo ngôi vị cao nhất, nhưng sau cùng, nhân vật chính nhận ra giá trị của một người lại được xác định bằng chính tính cách bên trong của họ.