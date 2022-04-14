‘Nam nghệ sĩ đa tài’ Mino (Winner) gây ‘sốc’ cho các MC khi tiết lộ từng tự đấm vào mặt mình trong concert đến mức choáng váng

Sao quốc tế 14/04/2022 07:41

Mino (Winner) đã kể lại câu chuyện quá khứ từng tự đấm mình đến mức choáng váng tại concert trên sóng chương trình Radio Star.

‘Nam nghệ sĩ đa tài’ Mino (Winner) gây ‘sốc’ cho các MC khi tiết lộ từng tự đấm vào mặt mình trong concert đến mức choáng váng - Ảnh 1

Song Min Ho (Winner) đang thu hút sự chú ý của công chúng bởi những xu hướng dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực như giải tríthời trang bên cạnh công việc chính là ca sĩ. Không dừng lại ở đó, Min ho còn hóa thân thành một họa sĩ và trưng bày tác phẩm của mình tại Saatchi Gallery, một trong bốn phòng tranh lớn nhất ở Anh, và được coi là một trong những người nổi tiếng trong giới nghệ thuật.

Song Min Ho giới thiệu về tình hình gần đây khi ‘biến tấu’ thành nghệ sĩ kiêm họa sĩ vạn năng: "Tôi đã trưng bày tranh tại phòng trưng bày Saatchi ở Anh Quốc và phản ứng của người xem khá tốt". Tiếp đó, nam ca sĩ kể về quá trình phá vỡ định kiến việc họa sĩ xuất thân từ idol và tiết lộ những bí mật khi tranh của anh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

 ‘Nam nghệ sĩ đa tài’ Mino (Winner) gây ‘sốc’ cho các MC khi tiết lộ từng tự đấm vào mặt mình trong concert đến mức choáng váng - Ảnh 2

Song Min-ho cho biết anh tự hào về tính cách và cách nói chuyện thẳng thắn của mình. Anh ấy còn giả giọng một cách 'điêu luyện' các ngôi sao nổi tiếng như GD của Big Bang, diễn viên Kim Woo Bin và Lee Jung Jae.

Tiếp đó, Song Min Ho đã khiến MC ngạc nhiên khi kể lại tình huống anh chàng tự đấm vào mặt mình đến mức chóng mặt tại concert của nhóm trong quá khứ. Câu chuyện này khiến các MC vừa sốc vừa hào hứng đến mức cười òa lên làm không khí trường quay trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Chương trình Radio Star với sự tham gia của Song Min Ho sẽ được phát sóng lúc 10:30 (giờ Hàn Quốc) thứ Tư ngày 13/4.

‘Nam nghệ sĩ đa tài’ Mino (Winner) gây ‘sốc’ cho các MC khi tiết lộ từng tự đấm vào mặt mình trong concert đến mức choáng váng - Ảnh 3

Mặt khác, Song Min-ho, thường được biết đến với nghệ danh Mino, là một nam ca sĩ người Hàn Quốc kiêm nhạc sĩ, đồng thời là rapper và thành viên nhóm nhạc Winner. Trong WINNER, Mino đóng vai trò rất quan trọng, anh đảm đương vị trí rapper kiêm luôn producer chính của nhóm, Mino không chỉ là người soạn nhạc, viết lời cho hầu hết ca khúc của nhóm, anh còn là nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc đắt giá cho các ca sĩ khác. Quả không ngoa khi dùng từ 'đa tài đa nghệ' để miêu tả nam idol vô cùng tài năng này!

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Từ khóa:   sao châu á song min ho WINNER

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