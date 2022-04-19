Blackpink tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới lập kỉ lục khủng như thế này trên nền tảng âm nhạc trực tuyến ‘tỉ đô’ Spotify

Sao quốc tế 19/04/2022 07:48

Tất cả các ca khúc trong album chính thức đầu tiên của Blackpink đã lập kỷ lục đáng kể khi đạt hàng trăm triệu lượt streaming trên nền tảng âm nhạc trực tuyến.  

 

Blackpink tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới lập kỉ lục khủng như thế này trên nền tảng âm nhạc trực tuyến ‘tỉ đô’ Spotify - Ảnh 1

Ngày 18/4, theo YG Entertainment, ca khúc You Never Know nằm trong full album The ALBUM của Blackpink đã vượt mốc 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify vào sáng nay. You Never Know 'là một ca khúc thuộc thể loại R & B/soul mang phong cách đô thị với ca từ và giai điệu đầy cảm xúc. Thông qua ca khúc này, Blackpink đã chứng tỏ được chất nhạc đầy màu sắc và khả năng ca hát tuyệt vời của mình.

 Blackpink tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới lập kỉ lục khủng như thế này trên nền tảng âm nhạc trực tuyến ‘tỉ đô’ Spotify - Ảnh 2

Như vậy, Blackpink đã thể hiện sức hút khi đưa toàn bộ album chính thức (8 ca khúc) vào danh sách vào danh sách 100 triệu lượt nghe trực tuyến nền tảng nhạc số lớn nhất thế giới.

Trước khi phát hành You Never Know, các ca khúc How You Like That đã vượt 600 triệu, Ice Cream 400 triệu, Pretty Savage 300 triệu, Lovesick Girls 300 triệu, Bet You Wanna, Crazy Over You và Love To Hate Me cũng đã vượt qua 100 triệu lượt streaming.

 Blackpink tiếp tục thể hiện đẳng cấp khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên trên thế giới lập kỉ lục khủng như thế này trên nền tảng âm nhạc trực tuyến ‘tỉ đô’ Spotify - Ảnh 3

BLACKPINK cũng chính thức ghi nhận lượng follow tăng nhanh chóng trên nền tảng Spotify với hơn 29 triệu lượt đăng ký. Điều này đã đánh dấu kỷ lục là nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt được cột mốc này.

Có thể thấy đây là minh chứng cho sức hút quá khủng đến từ BLACKPINK. Rất nhiều fan hâm mộ hy vọng 4 cô nàng sớm comeback trong năm nay để tiếp tục oanh tạc các bảng xếp hạng và có thể tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

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