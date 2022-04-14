Nhóm nhạc ‘em trai’ của BTS khiến fan ‘sốc’ khi bất ngờ phát thông báo comeback trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse: Liệu có 'kế thừa' được sức hút của người anh em cùng nhà?

TOMORROW X TOGETHER (TXT) - nhóm nhạc nam được mệnh danh là em trai của BTS sẽ có màn comeback bất ngờ vào ngày 9/5 tới đây.

Ngày 14/4, nhóm nhạc nam TXT đã thông báo về việc phát hành mini album vol.4 ‘Minisode 2: Thursday's Child’ trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse vào tháng 5 tới đây.

Thông tin này ngay lập tức gây sốt netizen xứ Hàn. Nhiều fan hâm mộ đã vô cùng hào hứng trước màn "đánh úp" đầy bất ngờ này của "em trai" BTS.



TXT đã ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 4 tháng 3 năm 2019 với mini album The Dream Chapter: Star. Chỉ hơn 7 tháng sau vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, nhóm đã phát hành album phòng thu đầu tiên, ‘The Dream Chapter: Magic’. Album đã bán được hơn 124,000 bản trong tuần đầu tiên và đứng đầu Gaon Album Chart. Nối tiếp sự thành công này, ‘đàn em’ của BTS tiếp tục ra mắt các series album khác như ‘'minisode1 : Blue Hour' chứa đựng những câu chuyện nhỏ của 5 thành viên và album này tiếp tục đạt được những thành tích đáng kinh ngạc.

Đặc biệt, TXT đang nhận được sự ủng hộ của thế hệ Z trên toàn thế giới nhờ giai điệu thời thượng, lời bài hát ‘thật’ và những câu chuyện truyền cảm hứng. Nhóm dự kiến sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt toàn cầu với mini album vol.4 ‘Minisode 2: Thursday's Child’ chứa đựng những câu chuyện trưởng thành khác.

Mặt khác, mini album vol.4 ‘Minisode 2: Thursday's Child’ của TXT sẽ được đặt trước tại các cửa hàng online và offline kể từ hôm nay. Nội dung chi tiết như nơi bán và cấu hình album có thể được tìm thấy tại thông báo trên Weverse.

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