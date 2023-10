Bộ phim 'Đồng cảm' của Yoo Ji Tae và Kim Ha Neul sẽ được ‘remake’ lại sau 22 năm.

Nữ diễn viên Cho Yi Hyun của All of Us Are Dead đã được chọn đóng vai chính cho bộ phim cùng với các ngôi sao đang lên như Yeo Jin Goo, Kim Hye Yoon và Na In Woo. Phim được đạo diễn Seo Eun Young, người đã giành được giải Daemyung Culture Wave Award tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 20 năm 2015 nhào nặn.

'Đồng cảm' là một bộ phim tình cảm lãng mạn kể về cuộc gặp gờ tình cờ của hai nhân vật chính thông qua chiếc điện đàm vô tuyến cũ kĩ và vẽ nên câu chuyện vô cùng đẹp về tình bạn, tình yêu trong thời đại bấy giờ.

Yeo Jin Goo vào vai 'Yong’ - vai diễn mà Yoo Ji Tae đã thể hiện 22 năm trước - một sinh viên học khoa kỹ thuật cơ khí khóa 95 rất say mê tìm hiểu về kỹ thuật điện đàm vô tuyến điện để trò chuyện cùng những người chưa từng quen biết.

Cho Yi Hyun sẽ vào vai cô gái có vẻ đẹp và tính cách tinh khôi tựa pha lê là sinh viên năm thứ ba đại học Shilla. Nữ diễn viên hiện là ngôi sao đang nhận được nhiều sự chú ý trên toàn thế giới sau bộ phim ‘Ngôi trường xác sống’ của Netflix , đây dự kiến sẽ là một thử thách đối với khả năng diễn xuất của cô nàng bởi vai diễn này gần như trái ngược với hình tượng lớp trưởng ‘cool ngầu’ mà cô đã thể hiện ở bộ phim trước.

Mặt khác, ‘Đồng cảm’ sẽ hoàn thành quá trình casting và bắt đầu quay vào tháng 5 tới đây.

