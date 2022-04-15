'Vườn hoa đa sắc của ông trùm SM': AESPA thể hiện visual đỉnh cao trên trang bìa tạp chí Allure Korea số tháng 5/2022

Không riêng gì mảng âm nhạc mà ở mảng thời trang , aespa cũng đang là cái tên đứng đầu Gen 4 của làng nhạc K-pop. Ngoài việc cả nhóm là đại sứ của thương hiệu Givenchy thì aespa còn thể hiện sức mạnh của mình thông qua những trang bìa tạp chí thời trang lớn nhỏ nữa.

Mới đây, aespa khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Allure Korea số tháng 5/2022. Các thành viên aespa diện trên mình bộ váy trắng tinh khôi cùng thần thái vô cùng đáng yêu đã "hớp hồn" biết bao fan. Nhiều người nhận xét, thần thái của các cô nàng đã có nhiều cải thiện hơn so với những lần chụp tạp chí trước đây.

Mặt khác, aespa (에스파), cách điệu là æspa, là nhóm nhạc nữ mới ra của SM Entertainment. Các thành viên của AESPA là Karina, Giselle, Winter và Ningning. Nhóm ra mắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bài hát “Black Mamba“. Tên của nhóm là sự kết hợp giữa ‘æ’ lấy từ ‘Avatar X Experience’ & ‘aspect (khía cạnh)’. Ý nghĩa ẩn sau của nó nghĩa là nhiều hoạt động sáng tạo đa dạng theo chủ đề ‘Trải nghiệm một thế giới mới thông qua cuộc gặp gỡ với’ avatar ‘, con người khác của bạn’.