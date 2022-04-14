Cái kết ngọt ngào của Soundtrack #1, bộ phim dành cho những ai đang trong mối quan hệ ‘trên tình bạn dưới tình yêu’

Bộ phim Soundtrack #1 của Disney+ (Kịch bản: Ahn Sae Bom, đạo diễn Kim Hee Won) là một bộ phim âm nhạc kể về câu chuyện tình của một người đàn ông và một người phụ nữ đã làm bạn với nhau trong suốt 20 năm nhưng lại chỉ nhận ra tình cảm thật dành cho nhau sau 2 tuần chung sống. Bộ phim có sự góp mặt của hai cái tên nổi tiếng là Han So Hee trong vai người viết lời Lee Eun Soo và Park Hyung Sik trong vai nhiếp ảnh gia kiệm lời Han Sun Woo đã trở thành chủ đề nóng trong suốt quá trình phát sóng.

Soundtrack #1 kết thúc tập phim cuối cùng vào ngày 13/4 với một cái kết có hậu cho chuyện tình của hai nhân vật chính. Trước đó, Han Sun Woo đã bỏ đi thay vì thú nhận tình cảm dành cho Eun Soo. Về phần Eun Soo, cô biết rõ tình cảm của người bạn thân nhưng lại không còn cách nào khác ngoài việc để anh ra đi vì cô cũng không rõ tâm trí của mình. Một năm trôi qua và hoảng cách vật lý giữa hai người ngày càng xa hơn.

Trong khoảng thời gian một năm đó, Han Sun Woo và Lee Eun Soo vẫn liên lạc với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Lee Eun Soo bắt đầu tạo nên những dấu ấn với tư cách là người viết lời còn Han Sun Woo đã được công nhận như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Eun Soo cảm thấy trống rỗng khi không có Sun Woo kề bên và dần cảm nhận được anh quý giá đến mức độ nào.

Han Sun Woo bất ngờ trở về Hàn Quốc do lịch trình thay đổi và việc anh đột nhiên xuất hiện mà không nói trước khiến Lee Eun Soo vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy lo lắng không kém đứng cạnh Sun Woo là một người phụ nữ đem lòng yêu anh. Vì vậy, Eun Soo quyết định nhân cơ hội này để thổ lộ tình cảm thực sự của mình dành cho Sun Woo.

Sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Kim Hee-won và phần âm nhạc được sử dụng đúng 'cảnh' đã làm tăng nên yếu tố hứng thú và sự cảm động của câu chuyện. Đây là một tác phẩm lãng mạn và đẹp đẽ như một bức tranh, trong đó mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến người xem cảm thấy tiếc nuối khi bộ phim chỉ có 4 tập. Giống như một bài hát hay đọng lại trong lòng chúng ta, 'Soundtrack # 1' cũng được kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người xem.

Bộ phim âm nhạc lãng mạn của Park Hyung Sik và Han So Hee hiện đã có đủ bộ trên Disney +.