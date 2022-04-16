‘Em gái quốc dân’ IU "hồi hộp" khi lần đầu được xuất hiện trên thảm đỏ Cannes danh giá của làng điện ảnh thế giới

Bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên của đạo diễn Hirokazu Koreda - người đã giành giải thưởng Cành cọ vàng Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 71 - đã chính thức được mời tham dự hạng mục tranh giải của Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75.

"Broker" được viết và chỉ đạo bởi đạo diễn người Nhật Bản Koreeda Hirokazu, người đã mang về giải Cành cọ vàng cho "Shoplifters" vào năm 2018, nhưng được sản xuất bởi các công ty Hàn Quốc, như CJ ENM và có sự tham gia của dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Song Kang Ho, Kang Dong Won, IU, Bae Doona,...

Đây là dự án tiếng Hàn đầu tiên của đạo diễn Koreeda xoay quanh câu chuyện của những "hộp trẻ em". Đó là những chiếc hộp đặt gần bệnh viện hay trung tâm xã hội dành cho những em bé kém may mắn bị bỏ lại do bố mẹ không có điều kiện nuôi nấng. Tác phẩm hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của khán giả khi đề cập đến đề tài nhạy cảm trong xã hội.

Đặc biệt, IU đã chia sẻ cảm nghĩ khi lần đầu tiên được tham gia Liên hoan phim quốc tế Cannes nhờ Broker: "Tôi rất biết ơn khi có thể học hỏi được nhiều điều trong suốt quá trình quay Broker vào mùa xuân năm ngoái. Năm nay tôi thậm chí còn được tham gia Liên hoan phim Cannes, điều này khiến tôi lại một lần nữa hồi hộp và kỳ vọng vào mùa xuân năm nay hơn nữa".

IU là một trong số ít ca sĩ thần tượng thực sự thành công khi "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, giọng ca Good day hầu hết tham gia các bộ phim thương mại nhắm đến đối tượng khán giả trẻ như Dream High, Người tình ánh trăng, My Mister, Persona, Hotel De Luna… Đến với Broker, IU được khán giả kì vọng có thể bứt phá hơn nữa ở tư cách diễn viên điện ảnh thực lực. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên vươn tầm quốc tế khi Broker có tiềm năng lớn sẽ được gửi đi tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2022.

Liên hoan phim Cannes năm nay được tổ chức tại Cannes, một khu nghỉ dưỡng phía nam nước Pháp từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 5.