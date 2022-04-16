‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’

Sao quốc tế 16/04/2022 17:58

‘Ngôi sao đang nổi’ Park Solomon vừa qua đã xuất hiện trên tạp trí thời trang nổi tiếng Harper's Bazaar.  

 

Tạp chí thời trang Harper's Bazaar vừa qua đã công bố ảnh họa báo thời trang cùng với diễn viên Park Solomon kết hợp cùng  Celine - thương hiệu thời trang cao cấp đến từ nước Pháp.

 ‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’ - Ảnh 1

Ảnh họa báo được công bố lần này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi kết hợp hoàn hảo giữa bầu không khí tự do và ngoại hình quyến rũ của nam diễn viên.

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’ - Ảnh 2

Chủ đề của họa báo lần này là ‘youth, forever’ chứa đựng hình ảnh một nam thanh niên có đôi chút ngỗ nghịch với background là ô tô cổ điển và cửa hàng giặt sấy. Áo sơ mi, túi xách và giày thể thao xuất hiện trong bức ảnh đều là sản phẩm thuộc bộ sưu tập Celine Homme 2022 S / S.

‘Trai đẹp gây sốt’ trong Ngôi Trường Xác Sống cùng tạo hình mỹ nam nổi loạn trong bộ ảnh mới khiến netizen ‘điêu đứng’ - Ảnh 3

Park Solomon đã chứng tỏ khả năng có thể ‘lấn sân’ sang lĩnh vực người mẫu ảnh bởi biểu cảm hay thần thái của anh chàng đều rất chuyên nghiệp, thể hiện đúng chất nam tính cùng đôi chất nổi loạn của chủ đề.

Mặt khác, Park Solomon, còn được biết đến với nghệ danh Lomon, là một diễn viên và người mẫu người Uzbekistan gốc Hàn Quốc trực thuộc Big Smile Entertainment. Ra mắt vào năm 2014, anh được biết đến với vai chính trong Sweet Revenge và bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý với bộ phim mới được phát sóng gần đây là All of Us Are Dead. 

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Từ khóa:   sao châu á park solomon Ngôi trường xác sống

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