Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

Tối 12/4, ‘Búp bê Thái’ Lisa (BLACKPINK) đã đăng một vài bức ảnh với khung cảnh hoa anh đào trên Instagram của mình.

Ảnh : Instagram 'lalalalisa_m'

Trong các bức ảnh được đăng, Lisa tạo dáng tự nhiên, nhí nhảnh như đang dạo chơi dưới những hàng cây anh đào tươi thắm, hoà mình vào tiết trời ấm áp của mùa xuân. Cô nàng khoe vẻ đẹp rạng rỡ của mình cùng với set đồ cực kỳ đơn giản nhưng vẫn hợp thời trang: áo thun nâu kết hợp với áo khoác sọc và quần trắng.