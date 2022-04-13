Lisa (BLACKPINK) - "Cô gái bên hoa anh đào" khoe vẻ đẹp xinh tươi như búp bê Barbie - Ngoại hình mới này có phải là hint cho sự trở lại của Girl Group 'hàng top K-pop' không?

Lisa (BLACKPINK) khoe vẻ xinh tươi rạng ngời dưới những hàng cây hoa anh đào thơ mộng.
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Tối 12/4, ‘Búp bê Thái’ Lisa (BLACKPINK) đã đăng một vài bức ảnh với khung cảnh hoa anh đào trên Instagram của mình.
Trong các bức ảnh được đăng, Lisa tạo dáng tự nhiên, nhí nhảnh như đang dạo chơi dưới những hàng cây anh đào tươi thắm, hoà mình vào tiết trời ấm áp của mùa xuân. Cô nàng khoe vẻ đẹp rạng rỡ của mình cùng với set đồ cực kỳ đơn giản nhưng vẫn hợp thời trang: áo thun nâu kết hợp với áo khoác sọc và quần trắng.
Mái tóc bạch kim tựa màu hoa anh đào, ngăn ngắn ngang vai nên trông cô nàng càng giống búp bê hơn, diện mạo mới này đã thu hút sự chú ý của những người hâm mộ và truyền tai nhau rằng không biết đây có phải là hint tiếp theo sau thành viên cùng nhóm Jennie đổi tóc màu cam báo hiệu BLACKPINK chuẩn bị quay lại đường đua âm nhạc hay không.
Trước đó Lisa đã phát hành album solo đầu tiên mang tên ‘LALISA’ vào tháng 10 năm ngoái. Bài hát chủ đề 'LALISA' và bài hát b-side 'MONEY' đã lập kỷ lục cao trên các Bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard của Mỹ, Billboard Hot 100.