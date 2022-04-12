Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko'

Thành viên V (BTS) và nam diễn viên Kang Dong-won đã gặp nhau tại đất nước cờ hoa.

Tối 11/4, Theresa Kang Lowe - giám đốc sản xuất bộ phim truyền hình trên Apple TV 'Pachinko' đã thu hút sự chú ý nhiều người, đặc biệt là fan hâm mộ BTS khi đăng một bức ảnh cùng chụp V và Kang Dong-won với chú thích "Buổi tối tuyệt vời cùng với những người bạn Hàn Quốc và xin gửi tặng trái tim to bự đến BTS. Cảm ơn Eva Chow, Kang Dong-won và V rất nhiều." Nhà sản xuất phim 'Pachinko' đã ghi lại khoảnh khắc cùng nhà thiết kế Eva Chun Chow, nam diễn viên Kang Dong-won và V (BTS) Cùng ngày, nhà soạn nhạc Brian Lee cũng đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình với dòng chữ "I was in the ARMY yesterday".

Trong bức ảnh được chia sẻ, V (BTS) và Kang Dong-won mỉm cười trước ống kính với sự hiện diện của Brian Lee ở giữa khung hình. Hình ảnh hai mỹ nam làm say đắm ánh nhìn của bao người. Ảnh : Instagram của Brian Lee Hiện tại, V cùng 6 chàng trai còn lại của BTS đã tổ chức thành công concert trong tour diễn 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Mỹ vào 9/4 và 10/4 vừa qua. Cả 7 chàng trai đang tiếp tục chuẩn bị cho concert tại Las Vegas vào ngày 15/4 và 16/4. Trước đó, BTS đã tổ chức concert BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL vào ngày 10/3 và 13/3.

Ảnh : Youtube Channel 'BANGTANTV' Nam diễn viên điển trai Kang Dong-won đang chuẩn bị cho vai diễn mới trong bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Koreeda cùng với nam tài tử của Parasite - Song Kang Ho và chị đại Bae Doo Na, bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm nay. Theo nguồn thông tin gần đây, nam diễn viên họ Kang đã ký hợp đồng độc quyền với một công ty lớn của Mỹ, CAA (Creative Artists Agency) để Mỹ tiến sau sự thành công của bộ phim Bán đảo Peninsula (2020). Ảnh bìa phim 'Broker'

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