Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko'

Cùng ngày, nhà soạn nhạc Brian Lee cũng đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình với dòng chữ "I was in the ARMY yesterday".

Trong bức ảnh được chia sẻ, V (BTS) và Kang Dong-won mỉm cười trước ống kính với sự hiện diện của Brian Lee ở giữa khung hình. Hình ảnh hai mỹ nam làm say đắm ánh nhìn của bao người.

Ảnh : Instagram của Brian Lee

Hiện tại, V cùng 6 chàng trai còn lại của BTS đã tổ chức thành công concert trong tour diễn 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Mỹ vào 9/4 và 10/4 vừa qua. Cả 7 chàng trai đang tiếp tục chuẩn bị cho concert tại Las Vegas vào ngày 15/4 và 16/4. Trước đó, BTS đã tổ chức concert BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL vào ngày 10/3 và 13/3.