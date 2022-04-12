Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko'

Sao quốc tế 12/04/2022 18:27

Thành viên V (BTS) và nam diễn viên Kang Dong-won đã gặp nhau tại đất nước cờ hoa.

Tối 11/4, Theresa Kang Lowe - giám đốc sản xuất bộ phim truyền hình trên Apple TV 'Pachinko' đã thu hút sự chú ý nhiều người, đặc biệt là fan hâm mộ BTS khi đăng một bức ảnh cùng chụp V và Kang Dong-won với chú thích "Buổi tối tuyệt vời cùng với những người bạn Hàn Quốc và xin gửi tặng trái tim to bự đến BTS. Cảm ơn Eva Chow, Kang Dong-won và V rất nhiều."

Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko' - Ảnh 1
Nhà sản xuất phim 'Pachinko' đã ghi lại khoảnh khắc cùng nhà thiết kế Eva Chun Chow, nam diễn viên Kang Dong-won và V (BTS)

Cùng ngày, nhà soạn nhạc Brian Lee cũng đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình với dòng chữ "I was in the ARMY yesterday".

Trong bức ảnh được chia sẻ, V (BTS) và Kang Dong-won mỉm cười trước ống kính với sự hiện diện của Brian Lee ở giữa khung hình. Hình ảnh hai mỹ nam làm say đắm ánh nhìn của bao người.

Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko' - Ảnh 2
Ảnh : Instagram của Brian Lee

Hiện tại, V cùng 6 chàng trai còn lại của BTS đã tổ chức thành công concert trong tour diễn 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Mỹ vào 9/4 và 10/4 vừa qua. Cả 7 chàng trai đang tiếp tục chuẩn bị cho concert tại Las Vegas vào ngày 15/4 và 16/4. Trước đó, BTS đã tổ chức concert BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL vào ngày 10/3 và 13/3.

Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko' - Ảnh 3
Ảnh : Youtube Channel 'BANGTANTV'

Nam diễn viên điển trai Kang Dong-won đang chuẩn bị cho vai diễn mới trong bộ phim "Broker" của đạo diễn Hirokazu Koreeda cùng với nam tài tử của Parasite - Song Kang Ho và chị đại Bae Doo Na, bộ phim dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm nay. Theo nguồn thông tin gần đây, nam diễn viên họ Kang đã ký hợp đồng độc quyền với một công ty lớn của Mỹ, CAA (Creative Artists Agency) để Mỹ tiến sau sự thành công của bộ phim Bán đảo Peninsula (2020).

Khoảnh khắc V (BTS) và nam tài tử Kang Dong Won vô tình gặp nhau tại Mỹ được chia sẻ bởi giám đốc sản xuất phim 'Pachinko' - Ảnh 4
Ảnh bìa phim 'Broker'
Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) tiết lộ màu tóc mới - Liệu đây có phải hint comeback của 4 cô nàng Hắc-Hường không?

Xem thêm
Từ khóa:   V (BTS) Nam diễn viên Kang Dong-won sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

Jennie (BLACKPINK) xuất hiện trên Instagram cá nhân với màu tóc mới - Đây có phải là hint cho sự trở lại của BLACKPINK không?

"Nàng bướm" Han So-hee khoe làn da trắng như ngọc trai để lộ bờ vai quyến rũ khiến bao người xao xuyến con tim

"Nàng bướm" Han So-hee khoe làn da trắng như ngọc trai để lộ bờ vai quyến rũ khiến bao người xao xuyến con tim

Nàng "mắt cười" Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động

Nàng "mắt cười" Tiffany (SNSD) khoe vẻ đẹp thuần khiết trong bộ đồ hở vai đầy quyến rũ nhưng lại khiến fan lo lắng vì body thiếu cân đến mức báo động

Tom Ford tung ảnh cưới full HD siêu hiếm của Hyun Bin: Chú rể bảnh nhất Kbiz là đây, rõ mồn một ánh mắt u mê Son Ye Jin

Tom Ford tung ảnh cưới full HD siêu hiếm của Hyun Bin: Chú rể bảnh nhất Kbiz là đây, rõ mồn một ánh mắt u mê Son Ye Jin

"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

"Thủ lĩnh không tuổi" - Taeyeon (SNSD) chụp ảnh nhí nhảnh khoe cách tạo dáng đang tạo nên trào lưu dạo gây sốt MXH

"Couple thánh ca ballad" - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào "cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ"

"Couple thánh ca ballad" - Davichi khoe bộ ảnh 15 năm gắn bó bên nhau cùng nhan sắc ngày càng sắc sảo với niềm tự hào "cuộc sống mãn nhãn có tất cả mọi thứ"

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 23 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 48 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?