Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này?

Sao quốc tế 24/04/2022 11:26

Cuối cùng outfit đi quẩy của Kim Jennie cũng lộ diện rồi!

Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 1Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 2Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 3

Vào ngày 23, Jennie đã đăng tải một vài bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình với nội dung: "Day1 Week1."

Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 4

Jennie đã thu hút sự chú ý của fan hâm mộ toàn cầu khi cô nàng bỗng nhiên xuất hiện để ‘quẩy’ dưới sân khấu Coachella vừa qua. Một điểm gây ấn tượng mạnh chính là bộ trang phục mà cô nàng diện với phần lưng để lộ. Đó là một chiếc áo yếm với điểm nhấn là phần dây thắt mỏng manh trên chiếc lưng trần quyến rũ cộng thêm phần eo thon gọn mang thương hiệu ‘Kim Jennie’ của cô nàng, một outfit có thể nói là khiến fan hâm mộ ‘xốn xang’.

Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 5Thỏa lòng fan hâm mộ, Jennie Blackpink tung outfit ‘siêu cháy’ khi đi ‘quẩy’ Coachella: Liệu đây có phải là mẫu áo hot nhất hè này? - Ảnh 6

Nhưng rời khỏi sân khấu, Jennie lại ‘ngoan’ hơn khi khoác thêm chiếc Pepper Racer Jacket màu trắng đen kết hợp với quần khaki dáng thụng bonus thêm chiếc Buckle boots. Đáng nói, đây là outfit mà các fan hâm mộ có thể ‘đu theo’ khi những món đồ này khá bình dân với mức giá dao động từ 200 nghìn đến 5,8 triệu đồng.

Mặt khác, Jennie đã nhập cảnh về lại Hàn Quốc vào chiều ngày 23 sau khi kết thúc lịch trình cá nhân của mình ở nước ngoài.

 

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