Vượt mặt tất cả đàn chị, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp ở "thánh địa concert Nhật Bản"

Sao quốc tế 24/04/2022 11:00

TWICE là nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử K-pop tổ chức đêm concert thứ 3 tại Tokyo Dome. Nếu tính cả các ca sĩ nữ solo thì nhóm đứng thứ hai sau ‘AKB48’.

Vượt mặt tất cả đàn chị, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp ở 'thánh địa concert Nhật Bản' - Ảnh 1

TWICE sẽ tiếp tục gây sốt với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 'TWICE 4th World Tour 3 (Ⅲ)' tại Tokyo Dome vào ngày 25 sắp tới.

Vượt mặt tất cả đàn chị, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp ở 'thánh địa concert Nhật Bản' - Ảnh 2

Ban đầu, buổi biểu diễn vốn được lên kế hoạch tổ chức vào 2 đêm ngày 23 và 24. Tuy nhiên, với sức nóng cộng hưởng từ các đêm diễn trước đó, JYP Entertainment quyết định bổ sung thêm 1 đêm diễn vào ngày 25/4. Hiện tại, vé của 3 đêm concert đều đã bán hết đủ để cho thấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và sức nóng của nhóm nhạc nữ này đem lại.

Vượt mặt tất cả đàn chị, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức 3 đêm diễn liên tiếp ở 'thánh địa concert Nhật Bản' - Ảnh 3

Buổi biểu diễn này rất có ý nghĩa với nhóm vì đây là lần gặp mặt trực tiếp các fan hâm mộ Nhật Bản đầu tiên sau hai năm kể từ 'TWICE World Tour 2019 TWICE LIGHTS IN JAPAN' vào năm 2019. 

Có thể thấy, dù đã trải qua gần 7 năm hoạt động nhưng TWICE vẫn giữ vững được vị thế là 1 trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop. Độ phổ biến của nhóm ngày càng nhân rộng ra quốc tế, điển hình như việc các đêm diễn tại Mỹ đều cháy vé sau vài phút mở bán.

Mặt khác, vào ngày 25 tháng sau, TWICE sẽ phát hành một DVD kỷ niệm 7 năm ra mắt của nhóm.

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Từ khóa:   sao châu á TWICE BXH visual idol Kpop

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