Bất chấp scandal của thành viên trong nhóm, ‘gà cưng’ LE SSERAFIM của ‘ông trùm’ HYBE lập kỷ lục khủng với lượng pre-order cho mini album đầu tay

LE SSERAFIM chứng tỏ thực lực khi đạt kỷ lục khủng với lượng pre-oder của mini album đầu tiên.

Theo nhà phân phối album YG Plus, số lượng đặt trước cho mini-album đầu tiên Le Sserafim đã vượt mốc 270.000 bản tính đến ngày 20/4. Đây là số lượng đặt trước trong và ngoài nước trong vòng 7 ngày kể từ ngày 13/4, con số trên đã cho thấy sức hút vô cùng lớn của nhóm nhạc nữ tân binh này.

'Le Sserafim' là nhóm nhạc nữ đầu tiên được thành lập bởi Hybe Label và Source Music. 6 thành viên đã được tiết lộ gồm Kim Chaewon, Miyawaki Sakura (cựu thành viên IZ*ONE), Huh Yun Jin, Kazuha, Kim Garam và Hong Eunchae. Cả 6 thành viên đều được giới thiệu bằng bộ ảnh profile độc đáo và video thể hiện cá tính riêng của từng người.

Tên nhóm 'Le Sserafim' là cụm từ viết ngược lại của 'IM FEARLESS'. Nó chứa đựng sự tự tin và ý chí mạnh mẽ tiến về phía trước của các cô gái mà không phải sợ hãi và không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đối với album đầu tay của nhóm, có sự tham gia của Bang Si-hyuk, ‘ông bầu’ của BTS, và Kim Seong-hyun, giám đốc sáng tạo.

Mặt khác, 'Le Sserafim' sẽ tổ chức buổi ra mắt người hâm mộ online và offline vào lúc 8 giờ tối ngày 2 tháng 5. Buổi offline dành cho người hâm mộ sẽ được tổ chức tại Jangchung Gymnasium.

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