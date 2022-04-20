Hậu ‘Hẹn hò chốn công sở’, ‘mỹ nữ đa tài’ Kim Se Jeong khoe nhan sắc ngày càng lên hương qua loạt ảnh ‘triệu like’ này

Vừa qua, nữ diễn viên kiêm ca sĩ ‘đa tài đa nghệ’ Kim Se Jeong xuất thân từ nhóm nhạc Gugudan đã đăng tải một vài bức ảnh lên Instagram cá nhân.

Trong bức ảnh được công bố, người đẹp Kim Se Jeong có vẻ như đang chụp ảnh họa báo. Cô nàng mặc một chiếc váy tím đáng yêu phối với một chiếc quần jeans xanh và mái tóc thắt bím quen thuộc vẫn đủ để ‘hớp hồn’ các fan như mọi lần.



Nhiều người nhận ra có vẻ nữ diễn viên đã thực hiện chế độ giảm cân vì thân hình cô nàng đã trở nên thon gọn hơn. Tuy nhiên, Kim Se Jeong trước hay sau khi giảm cân vẫn mãi là một cô nàng xinh đẹp, hồn nhiên, năng động và luôn lan tỏa năng lượng đến mọi người xung quanh.



Mặt khác, Kim Se Jeong đã nhận được rất nhiều sự yêu mến sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình ‘Hẹn hò chốn công sở’ của đài SBS. Hồi cuối tháng 3, trang Star News đưa tin Kim Se Jeong sẽ đảm nhận vai nữ chính On Ma Eum trong phim Today’s Webtoon (tên dự kiến) của đài SBS. Today’s Webtoon gây chú ý vì là sêri được remake từ bộ phim truyền hình Nhật Bản nổi tiếng Sleepeeer Hit! (chiếu năm 2016). Tác phẩm có nội dung độc đáo, xoay quanh một cựu vận động viên Judo tên On Ma Eum quyết tâm trở thành một biên tập viên webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc).

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